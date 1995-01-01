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    «Манчестер Сити» стал первой командой в Англии, которая выиграла домашний требл

    «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в финале Кубка Англии (6:0). Для команды Хосепа Гвардиолы это третий трофей в сезоне, ранее клуб выиграл АПЛ и Кубок лиги.

    «Ман Сити» первым в Англии (среди мужских команд) выиграл три домашних трофея: чемпионат и два Кубка.

    В 1999 году «Ман Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. В 2001 году «Ливерпуль» при Жераре Улье выиграл Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок лиги.

    У Гвардиолы – очередной трофей. Он уже легенда

    Источник: Opta

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    Сегодня, 21:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +245

      professor13 4 минуты назад

      С нетерпением буду ждать следующий сезон когда начнется чемпионат Англии,не в обиду болельщикам других команд но два клуба выделяются среди всех это Ман Сити и Ливерпуль

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