«Манчестер Сити» стал первой командой в Англии, которая выиграла домашний требл

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в финале Кубка Англии (6:0). Для команды Хосепа Гвардиолы это третий трофей в сезоне, ранее клуб выиграл АПЛ и Кубок лиги.

«Ман Сити» первым в Англии (среди мужских команд) выиграл три домашних трофея: чемпионат и два Кубка.

В 1999 году «Ман Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. В 2001 году «Ливерпуль» при Жераре Улье выиграл Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок лиги.

У Гвардиолы – очередной трофей. Он уже легенда