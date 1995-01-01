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    Примера. «Валенсия» обыграла «Вальядолид», «Хетафе» сыграл вничью с «Вильярреалом»

    «Валенсия» выиграла у «Вальядолида» в матче 38-го тура Примеры со счетом 2:0. Валенсийский клуб занял четвертое место по итогам сезона и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    В другом матче «Севилья» обыграла «Атлетик» (1:0), «Эспаьнол» выиграл у «Реала Сосьедад» (2:0), а «Хетафе» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2).

    Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

    Эспаньол – Реал Сосьедад – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Росалес, 58; 2:0 – Лэй, 65.

    Хетафе – Вильярреал – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Портильо, 13; 1:1 – Иборра, 44; 2:1 – Максимович, 76; 2:2 – Морено, 89.

    Севилья – Атлетик – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бен Йеддер, 44.

    Вальядолид – Валенсия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Солер, 36; 0:2 – Родриго, 52.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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