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    Симоне Индзаги – фаворит на пост главного тренера «Ювентуса»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Ювентус».

    Бело-черные также рассматривают кандидатуры Хосепа Гвардиолы, Антонио Конте, Маурисио Покеттино и Дидье Дешама, но предполагается, что подписать любого из них будет сложнее. Поэтому Индзаги является фаворитом на приход в туринский клуб.

    Сегодня «Ювентус» объявил об уходе с поста главного тренера команды Массимилиано Аллегри после окончания сезона.

    Под руководством Индзаги «Лацио» в этом сезоне выиграл Кубок Италии. В Серии А римляне за два тура до конца занимают восьмое место.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7815

      DeStar 31 минуту назад

      странное решение. Я понимаю, что сейчас пришло время звать бывших игроков, как это было всегда, джерард, лэмпард, зидан, индзаги, зеедорф , гатузо и сульшер и много много других еще, но сразу в бой , да еще и юве. Ведь им нужно лч... серию а то и индзаги выиграет, а вот с лч.. хз,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +496

      levon_man 44 минуты назад

      Фейк с Огромной буквы. Индзаги - везде провалился. Куда ему в синьопу

      2
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      Рейтинг: +9472

      Garrincha58 48 минут назад

      вот и пришёл пипец старой синьоре

      3
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      Рейтинг: +776

      Dizayner 58 минут назад

      вот как)) ну не факт не факт

      1
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