Симоне Индзаги – фаворит на пост главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Ювентус».

Бело-черные также рассматривают кандидатуры Хосепа Гвардиолы, Антонио Конте, Маурисио Покеттино и Дидье Дешама, но предполагается, что подписать любого из них будет сложнее. Поэтому Индзаги является фаворитом на приход в туринский клуб.

Сегодня «Ювентус» объявил об уходе с поста главного тренера команды Массимилиано Аллегри после окончания сезона.

Под руководством Индзаги «Лацио» в этом сезоне выиграл Кубок Италии. В Серии А римляне за два тура до конца занимают восьмое место.