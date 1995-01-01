Симоне Индзаги – фаворит на пост главного тренера «Ювентуса»

странное решение. Я понимаю, что сейчас пришло время звать бывших игроков, как это было всегда, джерард, лэмпард, зидан, индзаги, зеедорф , гатузо и сульшер и много много других еще, но сразу в бой , да еще и юве. Ведь им нужно лч... серию а то и индзаги выиграет, а вот с лч.. хз,
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Ювентус».
Бело-черные также рассматривают кандидатуры Хосепа Гвардиолы, Антонио Конте, Маурисио Покеттино и Дидье Дешама, но предполагается, что подписать любого из них будет сложнее. Поэтому Индзаги является фаворитом на приход в туринский клуб.
Сегодня «Ювентус» объявил об уходе с поста главного тренера команды Массимилиано Аллегри после окончания сезона.
Под руководством Индзаги «Лацио» в этом сезоне выиграл Кубок Италии. В Серии А римляне за два тура до конца занимают восьмое место.