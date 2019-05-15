Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Левников обслужит игру ЦСКА – «Ахмат», Москалев рассудит «Локомотив» с «Уралом»

    Стали известны арбитры, которые будут работать на играх 29-го тура РПЛ.

    Встречу ЦСКА«Ахмат» обслужит петербуржец Кирилл Левников, матч «Урала» с «Локомотивом»Владимир Москалев из Воронежа.

    Игры пройдут 18-20 мая.

    «Уфа» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    ЦСКА – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).

    «Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Урал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).

    «Енисей» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск).

    «Арсенал» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    «Ростов» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва).

    «Рубин» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 14:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4628

      prezent2017 5 часов назад

      Москалев опять начудит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Хотелось бы что бы последние два тура арбитры отработали более надежно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28491

      portero 19 часов назад

      надеюсь Краснодар сможет сыграть лучше Урала с Арсеналом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий 22 часа назад

      По меньше бы наши судьи обслуживали игры, а больше по правилам судили.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru