Левников обслужит игру ЦСКА – «Ахмат», Москалев рассудит «Локомотив» с «Уралом»

Москалев опять начудит.
Стали известны арбитры, которые будут работать на играх 29-го тура РПЛ.
Встречу ЦСКА – «Ахмат» обслужит петербуржец Кирилл Левников, матч «Урала» с «Локомотивом» – Владимир Москалев из Воронежа.
Игры пройдут 18-20 мая.
«Уфа» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Урал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).
«Енисей» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск).
«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва).
«Рубин» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).