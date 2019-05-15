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    Самедов: «Зенит» с Халком и Витселем на три головы сильнее нынешнего»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов сравнил нынешний «Зенит» с командой, завоевавшей золото РПЛ в сезоне-2014/15.

    «При всем уважении к «Зениту», конечно, они выиграли чемпионат, я не хочу никого обидеть, но тот «Зенит» с Халком и Витселем, был сильнее на три головы, чем нынешний.

    Давайте перечислять: Гарай, Кришито, Рондон, Халк, Витсель, начинал сезон Широков, Анюков, Хави Гарсия. Но еще раз говорю: я ни в коем случае не умаляю заслуги Сергея Семака и его команды, просто тот «Зенит», на мой взгляд, был сильнее», – заявил полузащитник.

    Источник: Sport 24

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    15.05.2019 10:45
    Комментарии49
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      Рейтинг: +550

      Taps 22 часа назад

      Чёрная зависть парнишки.

      0
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      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий 22 часа назад

      Так в том и фишка для Самедова и всех остальных, что с таким составом и игрой "Зенит" лидировал с первого тура и убедительно выиграл чемпионат. В июле 2018г. Бердыев говорил :" У меня есть ощущение, что " Зенит" с большим отрывом от всех закончит сезон". А в декабре 2018г., когда " Зенит" поплыл и попал в функциональную яму и дома в последнем 17-ом туре проиграл "Рубину 1:2. И ушёл на зимний перерыв с преимуществом в одно очко перед " Краснодаром". Однако, на пресс-конференции после матча Бердыев отметил, что не отказывается от своего прогноза в начале сезона : " Зенит" станет чемпионом с отрывом". Футбольный мэтр оказался прав. А все остальные могут отдыхать и курить бамбук.

      4
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 22 часа назад

      Так и весь чемпионат был сильнее,а теперь всё пропорционально "скисло".Результат работы трёх газёнышей в РФС и Спартакяна,бессменно исполняющего роль дуайена сидельцев президиума РФС.

      0
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      Рейтинг: +1339

      petrucho-spb 23 часа назад

      Этого хватило , чтобы утереть нос всем конкурентам.Три игрока влились в команду ,как свои. Как в своё время Семак, Тимощук, Дани. И это был сильнейший состав.
      Сложности были с Халком и Витсалем. Все помнят по какой причине, не об этом.
      А о том, что сейчас налажен дух команды - это главное. Никому новое не открою , но напомню, что в футбол играют 11 человек. И если дальше так пойдёт будет сформирована сильная команда, где игроки своими качествами делятся и прогрессируют, проф.рост идёт.

      5
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер > petrucho-spb 22 часа назад

      Шо бабосы делают...Влились,как родные!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1339

      petrucho-spb > Агасфер 22 часа назад

      Не всегда бабосы рулят и примеров предостаточно)

      1
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 23 часа назад

      В этом пожалуй Александр прав.

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      Рейтинг: +4345

      батог 23 часа назад

      100% !!!

      1
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      Рейтинг: +2014

      raritet 15 мая, 15:41

      это однозначно. Но такой уровень всего нашего футбола.После матчей Ливерпуль- Барса наш чемпионат смотреть вообще невозможно. Ну только если несколько секунд, только ради того , чтобы узнать состоялся ли матч вообще, потому что футбола то нет. А уж после Халка видеть недоразумение в виде Заболотного - уж лучше какой-нибудь ужастик посмотреть и то не так страшно.

      3
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер > raritet 22 часа назад

      Не смотри.На Барсу,этих футбольных онанистов ,давно всем тошно смотреть.

      -1
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      Рейтинг: +222

      O-Z 15 мая, 15:07

      В нынешнем сезоне арбузы в 3 раза меньше, урожай не урожай.

      0
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      Рейтинг: +3195

      Zubo 15 мая, 14:12

      Да согласен, на голову точно...

      1
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      Рейтинг: +1141

      richi 15 мая, 13:15

      Количество игроков Зенита было гораздо меньше, чем сейчас, а трансферная стоимость 240 млн против 170 млн нонешних. Естественно, тот Зенит сильнее.

      3
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