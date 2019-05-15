Самедов: «Зенит» с Халком и Витселем на три головы сильнее нынешнего»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов сравнил нынешний «Зенит» с командой, завоевавшей золото РПЛ в сезоне-2014/15.

«При всем уважении к «Зениту», конечно, они выиграли чемпионат, я не хочу никого обидеть, но тот «Зенит» с Халком и Витселем, был сильнее на три головы, чем нынешний.

Давайте перечислять: Гарай, Кришито, Рондон, Халк, Витсель, начинал сезон Широков, Анюков, Хави Гарсия. Но еще раз говорю: я ни в коем случае не умаляю заслуги Сергея Семака и его команды, просто тот «Зенит», на мой взгляд, был сильнее», – заявил полузащитник.