Самедов: «Зенит» с Халком и Витселем на три головы сильнее нынешнего»

Чёрная зависть парнишки.
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов сравнил нынешний «Зенит» с командой, завоевавшей золото РПЛ в сезоне-2014/15.
«При всем уважении к «Зениту», конечно, они выиграли чемпионат, я не хочу никого обидеть, но тот «Зенит» с Халком и Витселем, был сильнее на три головы, чем нынешний.
Давайте перечислять: Гарай, Кришито, Рондон, Халк, Витсель, начинал сезон Широков, Анюков, Хави Гарсия. Но еще раз говорю: я ни в коем случае не умаляю заслуги Сергея Семака и его команды, просто тот «Зенит», на мой взгляд, был сильнее», – заявил полузащитник.
- В сезоне-2014/15 Самедов выступал в составе «Локомотива».
- К чемпионству РПЛ-2014/15 «Зенит» привел Андре-Виллаш Боаш.