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    «Манчестер Сити» – чемпион АПЛ. Команда Гвардиолы выиграла турнир второй раз подряд

    «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» в матче 38-го заключительного тура АПЛ благодаря голам Серхио Агуэро, Эмерика Ляпорта, Рияда Мареза и Илкая Гюндогана.

    Команда Хосепа Гвардиолы на одно очко опередила «Ливерпуль» в турнирной таблице и выиграла Премьер-лигу.

    «Сити» защитил свой титул, завоеванный в сезоне-2017/18. Всего теперь в активе у «Манчестер Сити» пять побед в чемпионате Англии.

    Гвардиола возглавил английскую команду летом 2016 года.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

    Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Мюррэй, 27; 1:1 – Агуэро, 28; 1:2 – Ляпорт, 38; 1:3 – Марез, 63; 1:4 – Гюндоган, 72.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +136

      Vseok 7 минут назад

      А чемпионом стала не та команда,очень жаль.
      Верю и надеюсь на победу Ливерпуля в лч!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4237

      BRO_football 26 минут назад

      Эх, было бы здорово, если Ливерпуль выиграл и ЛЧ и АПЛ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +223

      Muboraksho 34 минуты назад

      Что бы не говорили а МС достойно закончил финал АПЛ... Молодцы...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3592

      Спартач80 37 минут назад

      Что у нас голубые выиграли,что в Англии.ЛГБТ сообщество в действии=)

      1
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      Рейтинг: +17136

      oyabun 38 минут назад

      До последнего верил в Чемпионство Ливерпуля, но опыт Гвардиолы победил.

      2
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      Рейтинг: +6660

      alex1951 39 минут назад

      По совокупности достижений ,Ливер определенно лидирует....
      2е место - это место в ЛЧ, глядишь и Кубок хапнет в Мадриде,полный ажур.....

      3
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      Рейтинг: +223

      Muboraksho 42 минуты назад

      МС ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ. ЛИВЕРПУЛУ ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ЛЧ....

      0
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      Рейтинг: +2853

      dinar7777dinar 43 минуты назад

      да гвардиола поздравляем вас но лч провал !

      1
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      Рейтинг: +861

      Tsigan 1 час назад

      Ливер сам виноват, в один период нахватались ненужных ничеек..... теперь лч надо тянуть.

      8
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      Рейтинг: +223

      Muboraksho > Tsigan 45 минут назад

      Виноват то виноват. Но очень жаль. Вед были времена когда на 8 и даже 10 очков были впереди. А все растеряли..

      0
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      Рейтинг: +18

      DonBaton 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ливер днище,Господи,вести после зимы с 10 очками отрыва,а весной проскакать все и отстать на 1 очко,ахахахахахахахахахахахахахахахахах, позорники,ахахахахаха,неудачники высшей категории

      -6
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      Рейтинг: +212

      Опускатель коняжек > DonBaton 56 минут назад

      Эти неудачники играют в финале лч и имеют отличные шансы выиграть его?! Ты в футболе разбираешься как пятиклассница!)))

      9
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      Рейтинг: +18

      DonBaton > Опускатель коняжек 55 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Любитель опускания лошадей на колени, они ещё и там просрут)как просрали свое чемпионство)так что сиди с ними и дрочи молча в тряпочку чтобы не размножаться)

      -5
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      Рейтинг: +1026

      Koshkin@myshkyn > DonBaton 53 минуты назад

      днище??? да этот Ливер любую команду раком нагнёт в своём состоянии сейчас, за которую ты болеешь петух...

      2
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      Рейтинг: +18

      DonBaton > Koshkin@myshkyn 51 минуту назад

      По себе не суди,любитель ущербных неудачников)

      -1
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      Рейтинг: +2853

      dinar7777dinar > DonBaton 44 минуты назад

      так или иначе команда в финале лч выигравшая саму барселону проигрывшая в первом матче! кто мешал сити пройти тотенхэм?

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      Рейтинг: +1026

      Koshkin@myshkyn > DonBaton 41 минуту назад

      у тебя комплексы??? придурок.... эта команда потерпела одно поражение за весь сезон в одном из самых сильнейших чемпионатов, хотя кому я объясняю....

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