«Манчестер Сити» – чемпион АПЛ. Команда Гвардиолы выиграла турнир второй раз подряд

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» в матче 38-го заключительного тура АПЛ благодаря голам Серхио Агуэро, Эмерика Ляпорта, Рияда Мареза и Илкая Гюндогана.

Команда Хосепа Гвардиолы на одно очко опередила «Ливерпуль» в турнирной таблице и выиграла Премьер-лигу.

«Сити» защитил свой титул, завоеванный в сезоне-2017/18. Всего теперь в активе у «Манчестер Сити» пять побед в чемпионате Англии.

Гвардиола возглавил английскую команду летом 2016 года.

Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Мюррэй, 27; 1:1 – Агуэро, 28; 1:2 – Ляпорт, 38; 1:3 – Марез, 63; 1:4 – Гюндоган, 72.

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