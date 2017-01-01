Безбородов обслужит матч «Локомотив» – «Рубин», Турбин назначен на игру «Зенита» и ЦСКА

Турбин назначен на игру «Зенита» и ЦСКА... Главное - не Москалев!
Стали известны судьи, которые будут работать на играх 28-го тура РПЛ.
Матч между «Локомотивом» и «Рубином» в Москве обслужит петербуржец Владислав Безбородов, на встречу «Зенит» – ЦСКА назначен Евгений Турбин из Дмитрова.
«Оренбург» – «Урал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Динамо» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).
«Анжи» – «Арсенал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Енисей» – «Краснодар»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва).
«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж).
«Спартак» – «Уфа»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Карасев (Москва).
«Зенит» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).