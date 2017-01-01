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    Безбородов обслужит матч «Локомотив» – «Рубин», Турбин назначен на игру «Зенита» и ЦСКА

    Стали известны судьи, которые будут работать на играх 28-го тура РПЛ.

    Матч между «Локомотивом» и «Рубином» в Москве обслужит петербуржец Владислав Безбородов, на встречу «Зенит»ЦСКА назначен Евгений Турбин из Дмитрова.

    «Оренбург» – «Урал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

    «Динамо» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).

    «Анжи» – «Арсенал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    «Енисей» – «Краснодар»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва).

    «Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж).

    «Спартак» – «Уфа»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Карасев (Москва).

    «Зенит» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4533

      prezent2017 42 минуты назад

      Турбин назначен на игру «Зенита» и ЦСКА... Главное - не Москалев!

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      Рейтинг: +152

      Вальдемар IV 44 минуты назад

      безбородов? крыховяк может заработать пендаль за нырок опять

      0
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      Рейтинг: +1141

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Вперед Рубин.
      Хотя ЦСКА это уже не поможет.
      Только если в сделку по продаже Фернандеша не включина опция слив матча против ЦСКА.
      :)))

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