ЦСКА – 38 по среднему возрасту среди всех клубов 31 европейской лиги и самая молодая команда РПЛ

Международный центр спортивных исследований Football Observatory обнародовал новые данные по среднему возрасту команд в 31-м европейском чемпионате.

В учет брались матчи, проведенные в период до 1 мая в высших лигах Европы в сезоне-2018/19 [в сезоне-2019 для стран, где турнир проходит по системе «весна-осень»].

РПЛ – третья по счету самая возрастная лига (средний возраст – 27,87 года) после чемпионатов Турции (29) и Кипра (28,42).

Самой молодой командой российского чемпионата является ЦСКА – 24,54 года. Самой возрастной – «Енисей» (29,39).

В списке всех клубов из 31-й европейской лиги армейцы по среднему возрасту занимают 38-место (начиная с самой молодой команды).

Средний возраст команд РПЛ

«Енисей» – 29,39

«Крылья Советов» – 29,09

«Локомотив» – 29,06

«Оренбург» – 29,05

«Урал» – 28,84

«Динамо» – 28,47

«Зенит» – 28,46

«Ростов» – 28,30

«Уфа» – 27,57

«Анжи» – 27,52

«Ахмат» – 27,41

«Арсенал» – 27,31

«Краснодар» – 27,27

«Рубин» – 26,99

«Спартак» – 26,62

«ЦСКА» – 24,54​.