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    ЦСКА – 38 по среднему возрасту среди всех клубов 31 европейской лиги и самая молодая команда РПЛ

    Международный центр спортивных исследований Football Observatory обнародовал новые данные по среднему возрасту команд в 31-м европейском чемпионате.

    В учет брались матчи, проведенные в период до 1 мая в высших лигах Европы в сезоне-2018/19 [в сезоне-2019 для стран, где турнир проходит по системе «весна-осень»].

    РПЛ – третья по счету самая возрастная лига (средний возраст – 27,87 года) после чемпионатов Турции (29) и Кипра (28,42).

    Самой молодой командой российского чемпионата является ЦСКА – 24,54 года. Самой возрастной – «Енисей» (29,39).

    В списке всех клубов из 31-й европейской лиги армейцы по среднему возрасту занимают 38-место (начиная с самой молодой команды).

    Средний возраст команд РПЛ

    «Енисей» – 29,39

    «Крылья Советов» – 29,09

    «Локомотив» – 29,06

    «Оренбург» – 29,05

    «Урал» – 28,84

    «Динамо» – 28,47

    «Зенит» – 28,46

    «Ростов» – 28,30

    «Уфа» – 27,57

    «Анжи» – 27,52

    «Ахмат» – 27,41

    «Арсенал» – 27,31

    «Краснодар» – 27,27

    «Рубин» – 26,99

    «Спартак» – 26,62

    «ЦСКА» – 24,54​.

    Источник: CIES Football Observatory

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4284

      84aivengo 1 час назад

      ЦСКА всегда будет первым !!! молодой или зрелый....

      0
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      Рейтинг: +14673

      VVM1964 > 84aivengo 1 час назад

      Эх молодость , молодость - мечты , мечты (((

      0
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      Рейтинг: +4427

      prezent2017 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Со скамейкой считали или тех, кто на поле? Если со скамейкой, то неправильно. Вот смотрю я на коней, и вижу, что бегают молодые, пара-тройка человек, а вот старья хоть завались. Начнем с Гарика-рекордсмена и пенсионера, далее Набабкин в преклонных годах, Бекао - лох с лошадиной мордой, Васин тоже не пионер, а все в подающих надежды ходит, Щенников - 28, про Дзагу молчу, да и выгонят его симулянта, Эрнандес какой-то - 28 ну и т.д. Они игру и делают, а всякие Сопляковы в центре поля и в нападении в основном на скамейке сидят. То и нет позиционной атаки и центр провален, как последние матчи весной показали. Так что радости от такой скамейки мало, а в основном от нищеты. А нищим клуп сделал Гинер, который на него свои долги свалил и ходит посасывая средний палец, вернее то, что от него осталось после укуса собачки. "Как вверху, так и внизу" - сказал египетский древний Бог Тот в Изумрудной скрижали. Как в нашей Раше, с известным руководством, так и в маленькой разворованной пройдохой Гинером команде. С Зенита надо пример брать, вот с кого!

      -4
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      Рейтинг: +14673

      VVM1964 > prezent2017 58 минут назад

      prezeк2017 , ну не всем же сосать с госкормушки ((( ,твой пример не только не актуален , но еще и порочен , как и принцип существования твоего Зенита и никто не призывает тебя радоваться успехам или проблемам других команд , поэтому ты бы свое мнение засунул туда , ну надуюсь на это ума хватит , куда - чем обычно думаешь , в ЖОПУ )))

      1
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      Рейтинг: +993

      zritelx > prezent2017 56 минут назад

      Из-таких комментариев ответка прилетает в виде игры Спартака -где еврокубки, где период СССР и России - нету , а злость есть. Еще 16 лет ждите. Адекватные болельщики Спартака , приношу извинения если что-то не так написал. Просто прошу в предверии 9 МАЯ помнить, без обид, кто пошел на фронт, а кто по брони в футбол в тылу играл. При желании можно и напомнить.

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      Рейтинг: +14673

      VVM1964 > zritelx 40 минут назад

      Думаю , что прошлое сейчас ворошить не стоит - по тому как
      ВСЕЙ правды мы не знаем и поэтому давать оценки я бы лично воздержался , а на счет Спартака - да , не все благополучно в нашем " королевстве " , что не помешало стать таки чемпионами в позапрошлом сезоне и очень надеюсь , что эти " смутные времена " закончатся гораздо быстрее озвученного тобой срока .

      1
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      Рейтинг: +993

      zritelx > VVM1964 32 минуты назад

      Согласен с Вами, ,бывает перехлестывает когда уничижительно и несправедливо высказываются к другим командам.

      0
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      Рейтинг: +4427

      prezent2017 > VVM1964 15 минут назад

      Интересно, откуда сосет Гинер? И сосет же!

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      Рейтинг: +14673

      VVM1964 > prezent2017 9 минут назад

      Это не сосет , а подсасывает )))
      А если посерьезнее - кто у нас в стране сосет - так это ..... народ , а " слуги его " жируют и наглеют с каждым днем все больше и больше (((

      0
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      Рейтинг: +5316

      KLIM777 2 часа назад

      в Локомотиве скоро некому будет играть, все на пенсию)

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      Рейтинг: +754

      Mirak92 2 часа назад

      И играют симпатично!!!Респект!!!

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      Рейтинг: +7761

      DeStar > Mirak92 2 часа назад

      жаль, что сдулись под конец, а начали то вообще ужасно)

      0
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      Рейтинг: +10340

      bset > DeStar 1 час назад

      По ходу сезона американские горки, но в среднем вполне себе ожидаемый результат - 4-5 место. А то может еще и на 3 повезет забраться)

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      Рейтинг: +7761

      DeStar > bset 1 час назад

      после первых туров сезона ожидаемое всеми место было где-то в районе 7-10 насколько я помню)

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      Рейтинг: +1956

      Майор Дзагоев > bset 1 час назад

      Нужно третье, брат - тогда и ЛЧ по красоте, и одного из ключевых игроков оставим)

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