ЦСКА – 38 по среднему возрасту среди всех клубов 31 европейской лиги и самая молодая команда РПЛ

ЦСКА всегда будет первым !!! молодой или зрелый....
Международный центр спортивных исследований Football Observatory обнародовал новые данные по среднему возрасту команд в 31-м европейском чемпионате.
В учет брались матчи, проведенные в период до 1 мая в высших лигах Европы в сезоне-2018/19 [в сезоне-2019 для стран, где турнир проходит по системе «весна-осень»].
РПЛ – третья по счету самая возрастная лига (средний возраст – 27,87 года) после чемпионатов Турции (29) и Кипра (28,42).
Самой молодой командой российского чемпионата является ЦСКА – 24,54 года. Самой возрастной – «Енисей» (29,39).
В списке всех клубов из 31-й европейской лиги армейцы по среднему возрасту занимают 38-место (начиная с самой молодой команды).
Средний возраст команд РПЛ
«Енисей» – 29,39
«Крылья Советов» – 29,09
«Локомотив» – 29,06
«Оренбург» – 29,05
«Урал» – 28,84
«Динамо» – 28,47
«Зенит» – 28,46
«Ростов» – 28,30
«Уфа» – 27,57
«Анжи» – 27,52
«Ахмат» – 27,41
«Арсенал» – 27,31
«Краснодар» – 27,27
«Рубин» – 26,99
«Спартак» – 26,62
«ЦСКА» – 24,54.