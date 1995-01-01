Карасев рассудит ЦСКА с «Динамо», Левников обслужит матч «Урал» – «Спартак»

понятно короч зенит решил подстраховатся и поставил на случай не предвидения своего матюню. вдруг ахмат слишком борзый выйдет а он им бах и пару кк.. не гоже чемпиона обижать же!
РФС назначил арбитров на игры 27-го тура РПЛ (3-5 мая).
Матч между «Уралом» и «Спартаком» обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. ЦСКА с «Динамо» рассудит москвич Сергей Карасев.
«Енисей» – «Анжи»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск).
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).
«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва).
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ).