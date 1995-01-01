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    Карасев рассудит ЦСКА с «Динамо», Левников обслужит матч «Урал» – «Спартак»

    РФС назначил арбитров на игры 27-го тура РПЛ (3-5 мая).

    Матч между «Уралом» и «Спартаком» обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. ЦСКА с «Динамо» рассудит москвич Сергей Карасев.

    «Енисей» – «Анжи»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск).

    «Рубин» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    «Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).

    «Ахмат» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

    «Арсенал» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    «Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва).

    «Ростов» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +618

      Фанат Рубина 8 минут назад

      понятно короч зенит решил подстраховатся и поставил на случай не предвидения своего матюню. вдруг ахмат слишком борзый выйдет а он им бах и пару кк.. не гоже чемпиона обижать же!

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      Рейтинг: +1387

      InterMilLano1908 25 минут назад

      Эхх ЦСКА скорее в вничью сыграет и все гудбай ЛЧ... Печально что паровоз в ЛЧ, там старый фафран ни кому не забьет....

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      Рейтинг: +5237

      KLIM777 38 минут назад

      Карасев одно время был лучшим арбитром в России, но после матча Краснодар - Зенит он провалил все свои успехи за 2 часа. Все ситуации выпустил из под контроля. Дошло уже до разборок среди представителей клуба. Не раздал обеим командам желтые карточки после стычки Дзюбы и Мартыновича. Удаление Перейры было стопроцентное за 2 желтую.

      Да ладно. В каждом матче убогие косяки судей. Система ВАР должна быть внедрена как можно быстрее, но наши судьи и по просмотру повторов будут косячить.

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      Рейтинг: +618

      Фанат Рубина > KLIM777 7 минут назад

      только вот в европе его ценят больше как любого другого арбитра россии..
      ибо не подкупный

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