Неймар может быть дисквалифицирован на 8 матчей. Мбаппе – на четыре

Согласно регламенту Лиги 1, два форварда «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар могут дисквалифицированы на более, чем три матча.

В финале кубка Франции против «Ренна» Килиан получил красную карточку за удар шипами бутс по колену Дамьена Да Силвы. Француз точно пропустит игру с «Монпелье». А также срок наказания могут продлить до четырех матчей.

FFF (Федерация Футбола Франции) также рассмотрит инцидент с Неймаром, произошедший во время награждения парижан серебряными медалями. Бразилец отреагировал на провокацию болельщика «Ренна» и ударил его по лицу в ответ. Неймар может быть дисквалифицирован на срок от трех до восьми игр.

Но решение по этому делу может быть отложено до 10 мая. В связи с этим Неймар вправе принять участие в матче с «Монпелье» и может сыграть 4 мая с «Ниццей».