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    Неймар может быть дисквалифицирован на 8 матчей. Мбаппе – на четыре

    Согласно регламенту Лиги 1, два форварда «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар могут дисквалифицированы на более, чем три матча.

    В финале кубка Франции против «Ренна» Килиан получил красную карточку за удар шипами бутс по колену Дамьена Да Силвы. Француз точно пропустит игру с «Монпелье». А также срок наказания могут продлить до четырех матчей.

    FFF (Федерация Футбола Франции) также рассмотрит инцидент с Неймаром, произошедший во время награждения парижан серебряными медалями. Бразилец отреагировал на провокацию болельщика «Ренна» и ударил его по лицу в ответ. Неймар может быть дисквалифицирован на срок от трех до восьми игр.

    Но решение по этому делу может быть отложено до 10 мая. В связи с этим Неймар вправе принять участие в матче с «Монпелье» и может сыграть 4 мая с «Ниццей».

    • «Ренн» обыграл «ПСЖ» в финале Кубка Франции (6:5 по пенальти).
    • Для клуба это первая победа в турнире за 48 лет, с 1971 года.

    Источник: Le Parisien

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