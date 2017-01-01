Президент Франции Макрон присутствовал на финале Кубка Франции, проигранном «ПСЖ»

Президент Франции Эмануэль Макрон посетил финал Кубка Франции между «Ренном» и «ПСЖ» (2:2, 6:5 по пенальти). Он смотрел встречу в компании президента Федерации футбола Франции.

Макрон также присутствовал на финале чемпионата мира-2018, когда его сборная взяла титул. Политик смотрел игру с хорватами в компании президента России Владимира Путина.