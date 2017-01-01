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    Президент Франции Макрон присутствовал на финале Кубка Франции, проигранном «ПСЖ»

    Президент Франции Эмануэль Макрон посетил финал Кубка Франции между «Ренном» и «ПСЖ» (2:2, 6:5 по пенальти). Он смотрел встречу в компании президента Федерации футбола Франции.

    Макрон также присутствовал на финале чемпионата мира-2018, когда его сборная взяла титул. Политик смотрел игру с хорватами в компании президента России Владимира Путина.

    • Макрон возглавляет Францию с мая 2017 года.
    • «Ренн» взял Кубок Франции впервые за более чем 40 лет.
    • После игры нападающий «ПСЖ» Неймар ударил болельщика.

    Источник: Бомбардир.ру

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