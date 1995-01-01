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    Кубок Франции. «ПСЖ» в финале проиграл «Ренну» по пенальти

    «Ренн» обыграл «ПСЖ» в финале Кубка Франции в серии пенальти – 6:5. Основное и добавленное время завершилось со счетом 2:2. На 118-й минуте у парижан удалили форварда Килиана Мбаппе.

    В составе «ПСЖ» пенальти не реализовал полузащитник Кристофер Нкунку.

    Кубок Франции. Финал

    Ренн – ПСЖ – 2:2 (2:2; 0:0; 0:0; 6:5 по пенальти )

    Голы: 0:1 – Алвес, 13; 0:2 – Неймар, 21; 1:2 – Кимпембе (в свои ворота), 40; 2:2 – Мишер, 66.

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 2 часа назад

      молодцы) классный матч)

      псж наверное надо еще усилится лямов на 500, а то не тянут

      0
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      Рейтинг: -368

      SuperPAV9 > KLIM777 2 часа назад

      Зенит тоже надо устоять чтоб еще бездарнее играли

      1
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      Рейтинг: +5148

      KLIM777 > SuperPAV9 1 час назад

      причем тут Зенит дегенерат? Здесь тема про ПСЖ или тебя выгнали из гей клуба?

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