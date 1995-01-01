Кубок Франции. «ПСЖ» в финале проиграл «Ренну» по пенальти

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в финале Кубка Франции в серии пенальти – 6:5. Основное и добавленное время завершилось со счетом 2:2. На 118-й минуте у парижан удалили форварда Килиана Мбаппе.

В составе «ПСЖ» пенальти не реализовал полузащитник Кристофер Нкунку.

Кубок Франции. Финал

Ренн – ПСЖ – 2:2 (2:2; 0:0; 0:0; 6:5 по пенальти )

Голы: 0:1 – Алвес, 13; 0:2 – Неймар, 21; 1:2 – Кимпембе (в свои ворота), 40; 2:2 – Мишер, 66.

Календарь Кубка Франции

Результаты Кубка Франции