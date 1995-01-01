Иванов обслужит игру «Краснодар» – ЦСКА, Казарцев рассудит «Спартак» с «Рубином»

надо сегодня посмотреть как кто накосячит. а до выходных со свежими эмоциями перемелем этих назначенцев.
РФС назначил арбитров на встречи 26-го тура РПЛ, которые пройдут 27-29 апреля.
Матч между «Краснодаром» и ЦСКА обслужит ростовчанин Сергей Иванов, «Спартак» с «Рубином» рассудит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
«Анжи» – «Ростов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Уфа» – «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Локомотив» – «Енисей»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Оренбург» – «Арсенал»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Спартак» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Французов (Москва).