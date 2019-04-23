АПЛ. «Саутгемптон» и «Уотфорд» сыграли вничью, «Тоттенхэм» вырвал победу над «Брайтоном»

«Саутгемптон» и «Уотфорд» сыграли вничью 1:1 в перенесенном матче 31-го тура.

32-летний нападающий Шейн Лонг забил на седьмой секунде. Это самый быстрый гол в истории Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» в параллельном матче выиграл у «Брайтона» с минимальным счетом. Полузащитник Кристиан Эриксен отличился на 88-й минуте.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур

Уотфорд – Саутгемптон – 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Лонг, 1; 1:1 – Грей, 90.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

Тоттенхэм – Брайтон & Хов Альбион – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эриксен, 88.

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