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    АПЛ. «Саутгемптон» и «Уотфорд» сыграли вничью, «Тоттенхэм» вырвал победу над «Брайтоном»

    «Саутгемптон» и «Уотфорд» сыграли вничью 1:1 в перенесенном матче 31-го тура.

    32-летний нападающий Шейн Лонг забил на седьмой секунде. Это самый быстрый гол в истории Премьер-лиги.

    «Тоттенхэм» в параллельном матче выиграл у «Брайтона» с минимальным счетом. Полузащитник Кристиан Эриксен отличился на 88-й минуте.

    Англия. Премьер-лига. 31-й тур

    Уотфорд – Саутгемптон – 1:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Лонг, 1; 1:1 – Грей, 90.

    Англия. Премьер-лига. 33-й тур

    Тоттенхэм – Брайтон & Хов Альбион – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Эриксен, 88.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    23.04.2019 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: -359

      SuperPAV9 35 минут назад

      С трудом но смогли выйграть

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