ПАОК в чемпионском матче выпустил на замену капитана. В начале месяца он порвал «кресты»

ПАОК досрочно гарантировал себе первое место в чемпионате Греции.
В матче против «Левадиакоса» (5:0), который стал для клуба чемпионским, ПАОК выпустил на замену 33-летнего защитника и капитана команды Виейринью.
В начале месяца футболист получил травму крестообразных связок колена. Несмотря на то, что Виейринья будет восстанавливаться от травмы около полугода, главный тренер ПАОКа Разван Луческу выпустил его на поле за три минуты до конца встречи.
- ПАОК выиграл греческую Суперлигу впервые с 1985 года.
- Владельцем клуба является российский бизнесмен Иван Саввиди.
- В составе ПАОКа выступают украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов, а также экс-игрок «Ростова» Сверрир Ингасон, экс-игрок «Ахмата» Лео Жаба, экс-игрок «Ахмата» и «Зенита» Маурисио и экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум.