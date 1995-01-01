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    Вилков будет работать на матче «Арсенал» – «Спартак». Мешков рассудит «Ростов» и «Локомотив»

    РФС назначил арбитров на игры 25-го тура РПЛ.

    24 апреля (среда)

    «Ростов» – «Локомотив»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Ахмат» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Рубин» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    ЦСКА – «Анжи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Зенит» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    25 апреля (четверг)

    «Енисей» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Крылья Советов» – «Урал»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Арсенал» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5730

      ufos73 58 секунд назад

      Бомжей опять "свой" судья судит, Дюков весь в работе )))

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      Рейтинг: +3183

      Агасфер 3 минуты назад

      "Анжи"??? Кому из аутсайдеров Гончаренко ещё не проигрывал?

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