связь-то какая? кроме корней... непонятно)
По информации Azerisport, полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов вошел в число послов финала Лиги Европы-2018/19.
Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» примет участие в туре кубка Лиги Европы. 20 апреля трофей прибудет в Москву, где пробудет один день.
- Решающая игра ЛЕ состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.
- В полуфинале турнира «Арсенал» сыграет с «Валенсией», «Челси» – с «Айнтрахтом». Матчи пройдут 2 и 9 мая.