По информации Azerisport, полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов вошел в число послов финала Лиги Европы-2018/19.

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» примет участие в туре кубка Лиги Европы. 20 апреля трофей прибудет в Москву, где пробудет один день.