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    Самедов стал послом финала Лиги Европы в Баку

    По информации Azerisport, полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов вошел в число послов финала Лиги Европы-2018/19.

    Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» примет участие в туре кубка Лиги Европы. 20 апреля трофей прибудет в Москву, где пробудет один день.

    Источник: Azerisport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3302

      Diesel133 1 час назад

      связь-то какая? кроме корней... непонятно)

      0
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      Рейтинг: -11

      RJM555 > Diesel133 49 минут назад

      корни - это великое дело

      0
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