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    Мертенс: «Между «Наполи» и «Арсеналом» нет пропасти»

    Форвард «Наполи» Дрис Мертенс поделился эмоциями от поражения против «Арсенала» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Итальянский клуб по сумме двух встреч проиграл со счетом 0:3 и вылетел из второго по значимости еврокубка.

    «У нас было несколько хороших шансов забить первыми в стартовые 10-15 минут, и это бы все изменило. Затем мы пропустили и поникли. В перерыве говорили о том, что верим в успех, потому что не так уж «Арсенал» и хорош. Между нашими командами нет пропасти. Просто мы неудачно сыграли на «Эмирейтс», и это все погубило.

    Без понятия, чего не хватает «Наполи», чтобы побеждать в еврокубках. У нас хорошие игроки, мы все делаем верно. Мы вторые в чемпионате, а из Лиги чемпионов вылетели из-за одного гола. Давайте вернемся на землю и будем думать о будущем», – заявил бельгиец.

    • В полуфинале «Арсенал» сыграет против «Валенсии».
    • Первый матч состоятся 2 мая, ответный – 9 мая.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69103

      Рубик Докоян 5 минут назад

      Необязательно клубы должна разделять пропасть в успехе... Есть ещё мастерство и везение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4084

      piligrim1986 1 час назад

      пропасть есть между АПС и Серией А

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +486

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Без понятия игроки, чего им не хватает..., видимо понятия им и не хватает...

      0
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