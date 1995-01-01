Мертенс: «Между «Наполи» и «Арсеналом» нет пропасти»

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс поделился эмоциями от поражения против «Арсенала» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Итальянский клуб по сумме двух встреч проиграл со счетом 0:3 и вылетел из второго по значимости еврокубка.

«У нас было несколько хороших шансов забить первыми в стартовые 10-15 минут, и это бы все изменило. Затем мы пропустили и поникли. В перерыве говорили о том, что верим в успех, потому что не так уж «Арсенал» и хорош. Между нашими командами нет пропасти. Просто мы неудачно сыграли на «Эмирейтс», и это все погубило.

Без понятия, чего не хватает «Наполи», чтобы побеждать в еврокубках. У нас хорошие игроки, мы все делаем верно. Мы вторые в чемпионате, а из Лиги чемпионов вылетели из-за одного гола. Давайте вернемся на землю и будем думать о будущем», – заявил бельгиец.