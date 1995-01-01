Эмери: «Арсенал» хорошо защищался во втором тайме. Довольны победой над «Наполи»

Главный тренер «Арсенал» Унаи Эмери подвел итог победе над «Наполи» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы удачно провели первый тайм, потому что забили, а потом не позволили сопернику создавать моменты. Во второй половине мы хорошо защищались. Довольны победой над «Наполи» в противостоянии.

«Валенсия» – очень хорошая команда с хорошими игроками. Будет непросто», – сказал испанец.