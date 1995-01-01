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    Эмери: «Арсенал» хорошо защищался во втором тайме. Довольны победой над «Наполи»

    Главный тренер «Арсенал» Унаи Эмери подвел итог победе над «Наполи» в 1/4 финала Лиги Европы.

    «Мы удачно провели первый тайм, потому что забили, а потом не позволили сопернику создавать моменты. Во второй половине мы хорошо защищались. Довольны победой над «Наполи» в противостоянии.

    «Валенсия» – очень хорошая команда с хорошими игроками. Будет непросто», – сказал испанец.

    • Матчи полуфинала с «Валенсией» состоятся 2 и 9 мая.
    • 4 клуба АПЛ на стадии полуфинала обоих еврокубков – первый случай в истории.

    Источник: BBC

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