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    Карасев будет судить «Краснодар» с «Зенитом», Еськов обслужит игру «Локомотив» – ЦСКА

    РФС назначил арбитров на игры 24-го тура Премьер-лиги.

    Встречу «Краснодар»«Зенит» обслужит москвич Сергей Карасев, на другом центральном матче выходных между «Локомотивом» и ЦСКА будет работать бригада во главе с Алексеем Еськовым.

    Игры пройдут 19-21 апреля.

    «Анжи» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ).

    «Уфа» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).

    «Оренбург» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск).

    «Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

    «Локомотив» – ЦСКА: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва).

    «Урал» – «Рубин»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).

    «Спартак» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +65576

      zigbert 3 минуты назад

      Самое главное не Вилков.

      0
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      Рейтинг: +1736

      владимир миронов 14 минут назад

      Можно время не тратить, Краснодару кирдык.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68959

      Рубик Докоян 27 минут назад

      В этом туре Питер отдыхает, только один судья Лапочкин назначен на игру. Карасёв с большей долей вероятности может провалить судейство в матче Краснодар- Зенит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +160

      Иван_Невский > Рубик Докоян 22 минуты назад

      карты раздавать будет, и постоянно свистеть?
      ну вот не хотелось этого. игру хочется смотреть, а не судью

      4
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      ...
      Рейтинг: +68959

      Рубик Докоян > Иван_Невский 16 минут назад

      Согласен с тобой, только он карточки будет раздавать, а в карты, он скорей всего, только в подкидного дурака играет. Он любит себя продемонстрировать в игре. Я бы поменял их местами. Пусть Еськов судил бы Краснодар-Зенит, а Локо-ЦСКА Карасёв.

      2
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      Рейтинг: +5673

      ufos73 41 минуту назад

      Хана быкам, на матч поставили болелу бомжей...

      1
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      Рейтинг: +155

      Вальдемар IV > ufos73 32 минуты назад

      хану и так каждый тур делают, то пенку не назначат то удалят, можно было еще перенести в питер матч как в 2015 с уфой

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