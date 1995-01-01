Карасев будет судить «Краснодар» с «Зенитом», Еськов обслужит игру «Локомотив» – ЦСКА

РФС назначил арбитров на игры 24-го тура Премьер-лиги.

Встречу «Краснодар» – «Зенит» обслужит москвич Сергей Карасев, на другом центральном матче выходных между «Локомотивом» и ЦСКА будет работать бригада во главе с Алексеем Еськовым.

Игры пройдут 19-21 апреля.

«Анжи» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ).

«Уфа» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск).

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва).

«Урал» – «Рубин»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).

«Спартак» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).