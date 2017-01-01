Серия А. «Рома» обыграла «Удинезе» благодаря голу Джеко и вышла на четвертое место

В Италии тоже идёт рубка за 4ё место
Матч 32-го тура чемпионата Италии «Рома» – «Удинезе» закончилась со счетом 1:0.
Гол на счету нападающего Эдина Джеко.
Команда Клаудио Раньери набрала 54 очка и временно вышла на четвертую строчку в таблице. У «Милана» и «Аталанты», которых обогнали римляне, по матчу в запасе. Команда из Удине с 32-мя баллами занимает 16-е место.
«Милан» в 21:30 по московскому времени начнет встречу с «Лацио». За ее событиями можно будет следить по ссылке.
Италия. Серия А. 32-й тур
Гол: 1:0 – Джеко, 67.