Серия А. «Рома» обыграла «Удинезе» благодаря голу Джеко и вышла на четвертое место

Матч 32-го тура чемпионата Италии «Рома» – «Удинезе» закончилась со счетом 1:0.

Гол на счету нападающего Эдина Джеко.

Команда Клаудио Раньери набрала 54 очка и временно вышла на четвертую строчку в таблице. У «Милана» и «Аталанты», которых обогнали римляне, по матчу в запасе. Команда из Удине с 32-мя баллами занимает 16-е место.

«Милан» в 21:30 по московскому времени начнет встречу с «Лацио». За ее событиями можно будет следить по ссылке.

Италия. Серия А. 32-й тур

Рома – Удинезе – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Джеко, 67.

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