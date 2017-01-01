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    Серия А. «Рома» обыграла «Удинезе» благодаря голу Джеко и вышла на четвертое место

    Матч 32-го тура чемпионата Италии «Рома»«Удинезе» закончилась со счетом 1:0.

    Гол на счету нападающего Эдина Джеко.

    Команда Клаудио Раньери набрала 54 очка и временно вышла на четвертую строчку в таблице. У «Милана» и «Аталанты», которых обогнали римляне, по матчу в запасе. Команда из Удине с 32-мя баллами занимает 16-е место.

    «Милан» в 21:30 по московскому времени начнет встречу с «Лацио». За ее событиями можно будет следить по ссылке.

    Италия. Серия А. 32-й тур

    Рома – Удинезе – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Джеко, 67.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      SK9 1 час назад

      В Италии тоже идёт рубка за 4ё место

      0
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      Рейтинг: +68261

      Рубик Докоян 1 час назад

      Хоть Джеко ещё тащит Рому в ЛЧ.

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