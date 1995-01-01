Моуринью сходил на матч «Фулхэм» – «Эвертон»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил встречу 34-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Эвертон» (2:0).

Фотографию португальца на «Крэйвен Коттедж» опубликовал официальный твиттер передачи Match of the Day.

Моуринью покинул «Юнайтед» в декабре после двух с половиной лет работы. Он выиграл с клубом Суперкубок Англии и Кубок лиги, а также Лигу Европы.

«Фулхэм» ранее лишился места в Премьер-лиге на следующий сезон, «Эвертон» занимает девятое место в таблице.

В марте сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Лиона» и «Баварии». По информации Football Italia, он начал переговоры с «Ромой» и «Интером», который возглавлял с 2008-го по 2010-й год.

Специалист также работал с «Челси», «Реалом», «Порту» и «Бенфикой», входил в тренерский штаб «Барселоны».