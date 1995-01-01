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    Моуринью сходил на матч «Фулхэм» – «Эвертон»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил встречу 34-го тура АПЛ «Фулхэм»«Эвертон» (2:0).

    Фотографию португальца на «Крэйвен Коттедж» опубликовал официальный твиттер передачи Match of the Day.

    Моуринью покинул «Юнайтед» в декабре после двух с половиной лет работы. Он выиграл с клубом Суперкубок Англии и Кубок лиги, а также Лигу Европы.

    «Фулхэм» ранее лишился места в Премьер-лиге на следующий сезон, «Эвертон» занимает девятое место в таблице.

    В марте сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Лиона» и «Баварии». По информации Football Italia, он начал переговоры с «Ромой» и «Интером», который возглавлял с 2008-го по 2010-й год.

    Специалист также работал с «Челси», «Реалом», «Порту» и «Бенфикой», входил в тренерский штаб «Барселоны».

    Источник: Твиттер Match of the Day

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