«Бавария» рассматривает кандидатуру Моуринью

Жозе Моуринью может стать главным тренером «Баварии». Об этом утверждает Footmercato.

По информации источника, руководство мюнхенцев проявляет серьезный интерес к португальскому специалисту.

В клубе рассматривают кандидатуру тренера на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что в услугах Моуринью также заинтересован «Лион».