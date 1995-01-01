«Бавария» рассматривает кандидатуру Моуринью

Утищее!
Жозе Моуринью может стать главным тренером «Баварии». Об этом утверждает Footmercato.
По информации источника, руководство мюнхенцев проявляет серьезный интерес к португальскому специалисту.
В клубе рассматривают кандидатуру тренера на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что в услугах Моуринью также заинтересован «Лион».
- На данный момент «Баварию» возглавляет Нико Ковач.
- Команда делит первое место в Бундеслиге с дортмундской «Боруссией». Клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Ливерпулю».
- Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Его уволили в декабре 2018 года.
Источник: Footmercato
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