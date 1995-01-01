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    «Бавария» рассматривает кандидатуру Моуринью

    Жозе Моуринью может стать главным тренером «Баварии». Об этом утверждает Footmercato.

    По информации источника, руководство мюнхенцев проявляет серьезный интерес к португальскому специалисту.

    В клубе рассматривают кандидатуру тренера на следующий сезон.

    Ранее сообщалось, что в услугах Моуринью также заинтересован «Лион».

    • На данный момент «Баварию» возглавляет Нико Ковач.
    • Команда делит первое место в Бундеслиге с дортмундской «Боруссией». Клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Ливерпулю».
    • Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Его уволили в декабре 2018 года.

    Источник: Footmercato

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