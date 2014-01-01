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    АПЛ. «Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон»

    В Англии подошли к концу четыре матча 34-го тура АПЛ.

    «Бернли» дома победил «Кардифф», «Борнмут» забил пять безответных мячей в ворота «Брайтона», «Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», а «Эвертон» уступил «Фулхэму».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Бернли – Кардифф – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Вуд, 31; 2:0 – Вуд, 90+2.

    Брайтон – Борнмут – 0:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гослинг, 33; 0:2 – Фрейзер, 55; 0:3 – Брукс, 74; 0:4 – Уилсон, 81; 0:5 – Станислас, 90+2.

    Саутгемптон – Вулверхэмптон – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Редмонд, 2; 1:1 – Боли, 28; 2:1 – Редмонд, 30; 3:1 – Лонг, 71.

    Фулхэм – Эвертон – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кэрни, 46; 2:0 – Бабел, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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