АПЛ. «Эвертон» проиграл «Фулхэму», «Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон»

В Англии подошли к концу четыре матча 34-го тура АПЛ.
«Бернли» дома победил «Кардифф», «Борнмут» забил пять безответных мячей в ворота «Брайтона», «Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», а «Эвертон» уступил «Фулхэму».
Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур
Гол: 1:0 – Вуд, 31; 2:0 – Вуд, 90+2.
Голы: 0:1 – Гослинг, 33; 0:2 – Фрейзер, 55; 0:3 – Брукс, 74; 0:4 – Уилсон, 81; 0:5 – Станислас, 90+2.
Саутгемптон – Вулверхэмптон – 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Редмонд, 2; 1:1 – Боли, 28; 2:1 – Редмонд, 30; 3:1 – Лонг, 71.
Голы: 1:0 – Кэрни, 46; 2:0 – Бабел, 69.