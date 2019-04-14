РПЛ. «Зенит» победил «Анжи», «Спартак» упустил ничью в концовке матча в Ростове

Игра понравилась, все по делу, Ростов конечно сильнее.
В воскресенье в российской Премьер-лиге прошли три матча.
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром», «Зенит» разгромил «Анжи», «Спартак» на выезде уступил «Ростову».
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Гацкан, 13; 1:1 – Зобнин, 27; 2:1 – Шомуродов, 80.
Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Азмун, 2; 2:0 – Иванович, 9; 3:0 – Ригони, 83; 4:0 – Дриусси, 88; 5:0 – Дриусси, 89.
Динамо (Москва) – Краснодар – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Марков, 77; 1:1 – Вандерсон, 87.
Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)
ЦСКА (Москва) – Оренбург (Оренбург) – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – 14 Обляков, 1:1 – 18 Ойеволе, 1:2 – 24 Сутормин, 2:2 – 32 Эрнандес, 2:3 – 54 Деспотович.
Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Смолов, 45+1; 1:1 – Раванелли, 47; 1:2 – Миранчук, 57; 1:3 – Фарфан, 65.
Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Зиньковский, 56.
Енисей (Красноярск) – Уфа (Уфа) – 0:0 (0:0)