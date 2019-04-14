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    РПЛ. «Зенит» победил «Анжи», «Спартак» упустил ничью в концовке матча в Ростове

    В воскресенье в российской Премьер-лиге прошли три матча.

    «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром», «Зенит» разгромил «Анжи», «Спартак» на выезде уступил «Ростову».

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гацкан, 13; 1:1 – Зобнин, 27; 2:1 – Шомуродов, 80.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 2; 2:0 – Иванович, 9; 3:0 – Ригони, 83; 4:0 – Дриусси, 88; 5:0 – Дриусси, 89.

    Динамо (Москва) – Краснодар – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 77; 1:1 – Вандерсон, 87.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

    ЦСКА (Москва) – Оренбург (Оренбург) – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – 14 Обляков, 1:1 – 18 Ойеволе, 1:2 – 24 Сутормин, 2:2 – 32 Эрнандес, 2:3 – 54 Деспотович.

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 45+1; 1:1 – Раванелли, 47; 1:2 – Миранчук, 57; 1:3 – Фарфан, 65.

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Зиньковский, 56.

    Енисей (Красноярск) – Уфа (Уфа) – 0:0 (0:0)

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2019 23:30
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 апреля 2019, 10:56

      Игра понравилась, все по делу, Ростов конечно сильнее.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 15 апреля 2019, 10:24

      С первым местом ,увы,все стало ясно ,второй Лохо,а за 3 поборятся

      0
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      Рейтинг: +258

      жеха87 14 апреля 2019, 20:43

      Спартак 2-1 сосет!

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 апреля 2019, 20:08

      прикольно смотрю без комментаторов , только шум стадиона

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 апреля 2019, 19:37

      А РОСТОВ ВСЕ РАВНО ПОБЕДИТ

      5
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 апреля 2019, 19:25

      АВТОБУС ГОВОРИТЕ!ВПЕРЕД РОСТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -11

      qax48 14 апреля 2019, 19:18

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      -1
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 апреля 2019, 19:16

      Гооооооооооооооооооооооллллллллллллллллллллл

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 14 апреля 2019, 19:15

      Гацкан!!!!!!! Вперёд Ростов!!!!

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 апреля 2019, 18:45

      ВПЕРЕД ДОНСКИЕ КАЗАКИ!ШАШКИ НАГОЛО!ЛЮБО,ЛЮБО,ЛЮБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВПЕРЕД РОСТОВ!

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