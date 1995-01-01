Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Клопп обошел Гвардиолу в борьбе за приз лучшему тренеру АПЛ в марте

    АПЛ признала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим тренером лиги в марте.

    В прошлом месяце красные провели четыре матча в чемпионате Англии: трижды победили и один раз сыграли вничью (разница мячей 8-4).

    В борьбе за награду немецкий специалист опередил Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Брендана Роджерса («Лестер»), Марку Силву («Эвертон») и Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон»).

    После 33-х туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два очка.

    Источник: Твиттер АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +952

      ухоженный крокодил 20 минут назад

      Всем бы тренерам на трансферы отвешивали столько денег, сколько им. Конкуренция была бы по больше.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67993
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru