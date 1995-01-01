Клопп обошел Гвардиолу в борьбе за приз лучшему тренеру АПЛ в марте

АПЛ признала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим тренером лиги в марте.

В прошлом месяце красные провели четыре матча в чемпионате Англии: трижды победили и один раз сыграли вничью (разница мячей 8-4).

В борьбе за награду немецкий специалист опередил Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Брендана Роджерса («Лестер»), Марку Силву («Эвертон») и Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон»).

После 33-х туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два очка.