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    Товен – о поражении «Марселя»: «Мы просто мусор. Каждый сезон одно и то же»

    Полузащитник «Марселя» Флориан Товен подвел итог поражению от «Бордо» в 31-м туре чемпионата Франции.

    Команда Руди Гарсии в 48-ю очками занимает пятое место. В случае победы клуб мог подняться на строчку выше, в зону Лиги Европы. «Сент-Этьен», который занимает четвертое место с 49-ю баллами, завтра проведет свой матч 31-го тура с «Амьеном».

    «Буду нести *** [чушь], я устал. Мы действительно очень слабы в этом сезоне.

    Каждый сезон одно и тоже. Я уже сыт этим по горло. Мы потеряли шансы на попадание в топ-3.

    И даже если мы попадем в Лигу чемпионов, то что от этого толку?

    Мы просто мусор», – цитирует 26-летнего француза Мэтт Спиро, журналист beIN Sports.

    • Товен перешел в «Марсель» в сентябре 2013 года из «Бастии» за 12 миллионов евро.
    • В сезоне-2013/14 команда финишировала на 6 месте. В следующем – на 4.
    • В августе-2015 Товена подписал «Ньюкасл» за 18,4 миллиона и арендовал «Марселю» на сезон-2016/17, который команда завершила на 5 позиции.
    • В межсезонье «Олимпик» снова подписал полузащитника – 11 миллионов. В 2017 году – 4 место, в 2018 – 5.
    • Товен дебютировал за сборную Франции в 2017 году и вошел в заявку на победный ЧМ-2018, проведя 1 минуту на поле в матче 1/8 финала с Аргентиной (4:3).

    Источник: Твиттер журналиста beIN Sports Мэтта Спиро

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