Товен – о поражении «Марселя»: «Мы просто мусор. Каждый сезон одно и то же»

Полузащитник «Марселя» Флориан Товен подвел итог поражению от «Бордо» в 31-м туре чемпионата Франции.

Команда Руди Гарсии в 48-ю очками занимает пятое место. В случае победы клуб мог подняться на строчку выше, в зону Лиги Европы. «Сент-Этьен», который занимает четвертое место с 49-ю баллами, завтра проведет свой матч 31-го тура с «Амьеном».

«Буду нести *** [чушь], я устал. Мы действительно очень слабы в этом сезоне.

Каждый сезон одно и тоже. Я уже сыт этим по горло. Мы потеряли шансы на попадание в топ-3.

И даже если мы попадем в Лигу чемпионов, то что от этого толку?

Мы просто мусор», – цитирует 26-летнего француза Мэтт Спиро, журналист beIN Sports.