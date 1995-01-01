Аллегри: «Расизму не может быть прощения. Бонуччи неправильно выразился и уже извинился»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями болельщиков «Кальяри» в адрес Мойзе Кена (2:0, 30-й тур Серии А).

Защитник позже Леонардо Бонуччи сказал, что итальянец ивуарийского разделил вину с болельщиками, потому что после гола обратился к трибуне соперника, а не праздновал с одноклубниками.

«С расизмом всегда нужно бороться. Расизму не может быть прощения.

Бонуччи просто неправильно выразился, но потом понял это и уже принес извинения», – цитирует Аллегри пресс-служба туринцев.