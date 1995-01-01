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    Аллегри: «Расизму не может быть прощения. Бонуччи неправильно выразился и уже извинился»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями болельщиков «Кальяри» в адрес Мойзе Кена (2:0, 30-й тур Серии А).

    Защитник позже Леонардо Бонуччи сказал, что итальянец ивуарийского разделил вину с болельщиками, потому что после гола обратился к трибуне соперника, а не праздновал с одноклубниками.

    «С расизмом всегда нужно бороться. Расизму не может быть прощения.

    Бонуччи просто неправильно выразился, но потом понял это и уже принес извинения», – цитирует Аллегри пресс-служба туринцев.

    • Федерация футбола Италии начнет поиски лиц, оскорблявших 19-летнего Кина. По итогам встречи форвард также получил штраф в размере 2 тысяч евро за симуляцию.
    • «Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Завтра, 6 апреля, команда примет «Милан» в рамках 31 тура.
    • Соперником туринского клуба по 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Аякс». Матчи состоятся 10 и 16 апреля.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +462

      Юрэс 12 секунд назад

      Мне очень интересна информация о том , КАК ОН ОТРЕОГИРУЕТ что его внуки негры . ХА ха ха !!!! Да .....ЕЕТ !!!!!

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