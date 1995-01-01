Овчинников: «Легенды о зажравшихся игроках созданы СМИ. Хоккеисты и баскетболисты получают больше»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о зарплатах в российском футболе.

«Я полжизни, по большому счету, играл бесплатно. Несусветные зарплаты футболистов – миф. Думаете, все игроки в премьер-лиге повально получают бешеные деньги?

Когда я знакомым называю цифры даже по первой лиге, они не верят: «Да ты врешь! И за эти деньги еще надо в субботу-воскресенье работать?! Не-е-е, так не пойдет».

В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице. Легенды о зажравшихся футболистах по большей мере созданы СМИ. Кому-то нужно было натравить народ на бедных футболистов.

На самом деле хоккеисты, баскетболисты в среднем больше получают», – сказал Овчинников.