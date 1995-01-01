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    Овчинников: «Легенды о зажравшихся игроках созданы СМИ. Хоккеисты и баскетболисты получают больше»

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о зарплатах в российском футболе.

    «Я полжизни, по большому счету, играл бесплатно. Несусветные зарплаты футболистов – миф. Думаете, все игроки в премьер-лиге повально получают бешеные деньги?

    Когда я знакомым называю цифры даже по первой лиге, они не верят: «Да ты врешь! И за эти деньги еще надо в субботу-воскресенье работать?! Не-е-е, так не пойдет».

    В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице. Легенды о зажравшихся футболистах по большей мере созданы СМИ. Кому-то нужно было натравить народ на бедных футболистов.

    На самом деле хоккеисты, баскетболисты в среднем больше получают», – сказал Овчинников.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1860

      mutabor0992 13 минут назад

      А где цифры?Где факты?Ну прям нищеброды!А Бентли и Роллсы на какие шиши покупают?Ипотеку берут?Походу оВчина нас за идиотов держит???

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      Рейтинг: +12090

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Пьяный что ли был...

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      Рейтинг: +997

      Бухбух 51 минуту назад

      Если сравнивать РФПЛ с НБА и НХЛ - тогда Серега прав.

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      Рейтинг: +601

      ZENIT84, 54 минуты назад

      че то серега туфту гонит))))

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