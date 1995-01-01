Овчинников: «Легенды о зажравшихся игроках созданы СМИ. Хоккеисты и баскетболисты получают больше»

А где цифры?Где факты?Ну прям нищеброды!А Бентли и Роллсы на какие шиши покупают?Ипотеку берут?Походу оВчина нас за идиотов держит???
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о зарплатах в российском футболе.
«Я полжизни, по большому счету, играл бесплатно. Несусветные зарплаты футболистов – миф. Думаете, все игроки в премьер-лиге повально получают бешеные деньги?
Когда я знакомым называю цифры даже по первой лиге, они не верят: «Да ты врешь! И за эти деньги еще надо в субботу-воскресенье работать?! Не-е-е, так не пойдет».
В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице. Легенды о зажравшихся футболистах по большей мере созданы СМИ. Кому-то нужно было натравить народ на бедных футболистов.
На самом деле хоккеисты, баскетболисты в среднем больше получают», – сказал Овчинников.
- Экс-вратарь сборной России и «Локомотива» вошел в штаб армейцев в марте 2014 года. Прежде был членом штабов сборной, киевского «Динамо» и железнодорожников. Был главным тренером «Кубани» (2009), брянского (2010) и минского «Динамо» (2011).
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«У одного Bentley, у другого Rolls-Royce. Я не вправе осуждать. Но мне это не понятно. Ты ездишь по улицам города, сами они не московские ребята, а из Краснодарского края, жизнь видели самую разнообразную. Как можно так относиться к заработанному?», – ранее сказал экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин о братьях Миранчуках.