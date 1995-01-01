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    Уткин – о Миранчуках: «У одного Bentley, у другого Rolls-Royce. Как можно так относиться к заработанному?»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о заработке российских футболистов.

    «У большинства футболистов, которые много зарабатывают в России, агенты – родители. Это почему так? Они специалисты в этом большие? Нет, чтобы ни с кем не делиться.

    В сухой день крыша не течет. Казалось бы, получили большой контракт – теперь все, можно уже всем сказать: спасибо, дальше мы сами.
    А в результате получается, что они не в состоянии разобраться в элементарнейших вопросах. Вы же знаете, что вот у Кокорина на первом суде, когда решался вопрос о том, в СИЗО им или не в СИЗО, у младшего брата даже не было адвоката. Адвокат был по назначению. Ну что за люди, честное слово, что у них в голове?

    У тебя три горы денег. Как ты можешь не помогать людям? Вон сейчас футболисты «Локомотива» стали чемпионами. Что первым делом сделали братья Миранчуки? Их теперь по крайней мере можно различать. У одного Bentley, у другого Rolls-Royce. Нет, я понимаю мальчишеские мечты. И я не вправе осуждать.

    Но мне это не понятно. Ты ездишь по улицам города, сами они не московские ребята, а из Краснодарского края, жизнь видели самую разнообразную. Как можно так относиться к заработанному? Как можно не смотреть, какие люди мимо тебя ходят, на чем ездят? Просто вот ради чего? Что и кому ты пытаешься?

    Я не осуждаю, нет. Но мы публичные люди. И можно обсуждать мой живот, Rolls-Royce чей-то. Пожалуйста, обсуждайте, вы вправе так делать. И вот я думаю: зачем это нужно? Некуда вложить, сделать нечего? Бизнес в конце концов какой-нибудь», – сказал Уткин на YouTube-канале «А поговорить?»

    • 3-го апреля Уткин сообщил о нападении. Неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью неустановленного характера. Случай можно рассматривать в контексте фразы журналиста о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может влиять на игроков и трансферы через агента Алана Агузарова. Позже Уткин опубликовал фотографию Черчесова в образе Фредди Крюгера и сообщил, что не будет обращаться в полицию.

    Источник: YouTube-канал «А поговорить?»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1339

      TOMSON 4 минуты назад

      Правда есть в его словах. Заработок футболиста не долгий. Лет 10-15. Надо думать о завтрашнем дне уже сегодня. Хотя сам такой же.. чуть больше бабла капнуло сразу чуть больше потратил.

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      Рейтинг: +69

      spartak1313 9 минут назад

      Вась не завидуй... Ребята тратят свои деньги

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