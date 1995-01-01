Уткин – о Миранчуках: «У одного Bentley, у другого Rolls-Royce. Как можно так относиться к заработанному?»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о заработке российских футболистов.

«У большинства футболистов, которые много зарабатывают в России, агенты – родители. Это почему так? Они специалисты в этом большие? Нет, чтобы ни с кем не делиться.

В сухой день крыша не течет. Казалось бы, получили большой контракт – теперь все, можно уже всем сказать: спасибо, дальше мы сами.

А в результате получается, что они не в состоянии разобраться в элементарнейших вопросах. Вы же знаете, что вот у Кокорина на первом суде, когда решался вопрос о том, в СИЗО им или не в СИЗО, у младшего брата даже не было адвоката. Адвокат был по назначению. Ну что за люди, честное слово, что у них в голове?

У тебя три горы денег. Как ты можешь не помогать людям? Вон сейчас футболисты «Локомотива» стали чемпионами. Что первым делом сделали братья Миранчуки? Их теперь по крайней мере можно различать. У одного Bentley, у другого Rolls-Royce. Нет, я понимаю мальчишеские мечты. И я не вправе осуждать.

Но мне это не понятно. Ты ездишь по улицам города, сами они не московские ребята, а из Краснодарского края, жизнь видели самую разнообразную. Как можно так относиться к заработанному? Как можно не смотреть, какие люди мимо тебя ходят, на чем ездят? Просто вот ради чего? Что и кому ты пытаешься?

Я не осуждаю, нет. Но мы публичные люди. И можно обсуждать мой живот, Rolls-Royce чей-то. Пожалуйста, обсуждайте, вы вправе так делать. И вот я думаю: зачем это нужно? Некуда вложить, сделать нечего? Бизнес в конце концов какой-нибудь», – сказал Уткин на YouTube-канале «А поговорить?»