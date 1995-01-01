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    Уткин не станет подавать заявление в полицию после нападения 

    Вчера, 2 апреля, неизвестный брызнул журналисту Василию Уткину жидкостью в лицо. Уткин написал в своем телеграм-канале: «Чем брызнул – не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах. Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила».

    В эфире радио «Говорит Москва» журналист сказал, что не будет обращаться в полицию, потому что не хочет тратить на это время.

    В своем телеграм-канале журналист писал: «может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть». Уткин прикрепил ссылку на выпуск в своем YouTube-канале, где он рассказывает о деятельности Алана Агузарова и Станислава Черчесова.

    • Через главного тренера сборной агент потенциально может выстраивать отношения с молодыми футболистами и влиять на их решения.
    • В частности Агузаров может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром», переходу Ташаева из «Динамо» в «Спартак».
    • Черчесов сказал, что «ничего не знает» о влиянии Агузарова на молодых игроков. И позже заявил, что Агузаров – юрист, а не агент.

    Когда в эфире «Говорит Москва» Уткина спросили, действительно ли он подозревает Станислава Черчесова в организации нападения, он ответил: «Мне больше некого подозревать».

    Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

    Источник: «Говорит Москва»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8528

      slavutiq70 33 минуты назад

      Да сразу сказал что это только пиар,,,смешно просто якобы газом брызнули и убежали,,,

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      Рейтинг: +2241

      arzamas 59 минут назад

      Если для Уткина был "сладковатый запах", значит это было гамно. А как на малую родину и питательную среду в милицию жаловаться?)

      0
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      Рейтинг: +505

      Taps 1 час назад

      Утка по-пекински ?

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      Рейтинг: +744

      Леха из Твери 1 час назад

      Глупо на самого себя подавать.

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