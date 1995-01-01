Уткин не станет подавать заявление в полицию после нападения 

Вчера, 2 апреля, неизвестный брызнул журналисту Василию Уткину жидкостью в лицо. Уткин написал в своем телеграм-канале: «Чем брызнул – не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах. Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила».

В эфире радио «Говорит Москва» журналист сказал, что не будет обращаться в полицию, потому что не хочет тратить на это время.

В своем телеграм-канале журналист писал: «может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть». Уткин прикрепил ссылку на выпуск в своем YouTube-канале, где он рассказывает о деятельности Алана Агузарова и Станислава Черчесова.

Через главного тренера сборной агент потенциально может выстраивать отношения с молодыми футболистами и влиять на их решения.

В частности Агузаров может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром», переходу Ташаева из «Динамо» в «Спартак».

Черчесов сказал, что «ничего не знает» о влиянии Агузарова на молодых игроков. И позже заявил, что Агузаров – юрист, а не агент.

Когда в эфире «Говорит Москва» Уткина спросили, действительно ли он подозревает Станислава Черчесова в организации нападения, он ответил: «Мне больше некого подозревать».

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин