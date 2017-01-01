Уткин после нападения опубликовал фото Черчесова в образе Фредди Крюгера

Журналист и телекомментатор Василий Уткин в своем твиттере сообщил, что он нормально себя чувствует после нападения неизвестного накануне вечером.

«Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов!» – написал Уткин.

К своей публикации журналист прикрепил фотографию главного тренера сборной России Станислава Черчесова в образе персонажа фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера.

Ранее Уткин предположил, что нападение на него может быть выгодно только двум людям.