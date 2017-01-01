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    Уткин после нападения опубликовал фото Черчесова в образе Фредди Крюгера

    Журналист и телекомментатор Василий Уткин в своем твиттере сообщил, что он нормально себя чувствует после нападения неизвестного накануне вечером.

    «Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов!» – написал Уткин.

    К своей публикации журналист прикрепил фотографию главного тренера сборной России Станислава Черчесова в образе персонажа фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера.

    Ранее Уткин предположил, что нападение на него может быть выгодно только двум людям.

    Источник: твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +456

      Олег Колесов 5 минут назад

      Вася, за свой поганый язык можно и без башки остаться.Моли Бога что этим закончилось.

      1
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      Рейтинг: +62862

      zigbert 9 минут назад

      Добром все это может не кончится.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2754

      александр п > zigbert 3 минуты назад

      Для организаторов нападения вечер может перестать быть томным.Похоже за буйки заплыли.

      0
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      Рейтинг: +30095

      Полная Канистра 17 минут назад

      новые русские серии// Понедельник -1 апр.// в главной роли чечес в шляпе и жертва домашняя утка погоняло/ вася/

      2
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      Рейтинг: +340

      gigs84 45 минут назад

      А может это просто "утка" от Уткина?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3245

      Спартач80 46 минут назад

      Эх пиарщих-пустозвон...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4770

      KLIM777 57 минут назад

      да кому ты интересен

      1
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      Рейтинг: +228

      Кирпичный 57 минут назад

      Медийная личность жаждит пиара.

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      Рейтинг: +27

      Вальдемар IV > Кирпичный 20 минут назад

      скорее обожравшаяся мидий, раз так расперло его

      0
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      Рейтинг: +456

      Genz 1 час назад

      У Васи есть чувство юмора. Надеюсь, Черчесов также посмеется для приколом над шуточным заявлением и коллажем Васи. Васе нравится наблюдать, как Макгрегор злорадствует в соцсетях по отношению к Нурмагомедову и хочет тоже прославиться. А помогает ему СМИ, в том числе бомбардир

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