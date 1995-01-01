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    Уткин сообщил о нападении: «Брызнули неизвестной *** в лицо. Жжение почти прошло, кружится голова»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин сообщил о нападении.

    «Мне только что брызнули неизвестной *** в лицо.

    Это случилось после тренировки «Эгриси» (команда Уткина в ЛФЛ – прим. «Бомбардира»). Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать.

    Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон – для отчетности. Чем брызнул – не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

    Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила.

    Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске. Вот он. Посмотрите, если не видали», – написал журналист в своем телеграм-канале.

    Уткин прикрепил ссылку на свой канал на YouTube.

    Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

    Источник: Телеграм Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13834

      VVM1964 19 минут назад

      До***дился .

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      Рейтинг: +569

      ruded 33 минуты назад

      местный Ын, только обос***ый

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      Рейтинг: +440

      o33uk 34 минуты назад

      Ну если с экранов и радио брызгаешь на всех, не удивляйся что прилетает и в тебя.

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