Уткин сообщил о нападении: «Брызнули неизвестной *** в лицо. Жжение почти прошло, кружится голова»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин сообщил о нападении.

«Мне только что брызнули неизвестной *** в лицо.

Это случилось после тренировки «Эгриси» (команда Уткина в ЛФЛ – прим. «Бомбардира»). Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать.

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон – для отчетности. Чем брызнул – не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила.

Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске. Вот он. Посмотрите, если не видали», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Уткин прикрепил ссылку на свой канал на YouTube.

Ранее Уткин сообщил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может влиять на игроков и трансферы через агента Алана Агузарова .

может влиять на игроков и трансферы через агента . Черчесов сказал, что сотрудничает с Агузаровым только как с юристом.

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин