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    Семак догнал Адвоката по числу волевых побед в одном сезоне

    «Зенит» в воскресенье обыграл «Оренбург» в матче 21-го тура РПЛ.

    Петербуржцы пропустили первыми на 33-й минуте от полузащитника Алексея Сутормина, но во втором тайме забили трижды и выиграли.

    Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака одержали пятую волевую победу в сезоне [ранее подобным образом были обыграны «Урал» (4:1) и «Уфа» (2:1) в Премьер-лиге и «Мольде» (3:1) и «Бордо» (2:1) в Лиге Европы). По этому показателю российский специалист сравнялся с экс-тренером «Зенита» Диком Адвокатом, на счету которого пять волевых побед в сезоне-2007.

    По проценту волевых побед (12,8%) Семак входит в тройку лидеров за всю историю «Зенита». Он уступает Михаилу Окуню (20%) и Петру Филиппову (13,4%).

    • После 21-го тура петербургская команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайших преследователей на шесть очков.
    • Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года.

    Источник: «История «Зенита»

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