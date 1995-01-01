Семак догнал Адвоката по числу волевых побед в одном сезоне

«Зенит» в воскресенье обыграл «Оренбург» в матче 21-го тура РПЛ.

Петербуржцы пропустили первыми на 33-й минуте от полузащитника Алексея Сутормина, но во втором тайме забили трижды и выиграли.

Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака одержали пятую волевую победу в сезоне [ранее подобным образом были обыграны «Урал» (4:1) и «Уфа» (2:1) в Премьер-лиге и «Мольде» (3:1) и «Бордо» (2:1) в Лиге Европы). По этому показателю российский специалист сравнялся с экс-тренером «Зенита» Диком Адвокатом, на счету которого пять волевых побед в сезоне-2007.

По проценту волевых побед (12,8%) Семак входит в тройку лидеров за всю историю «Зенита». Он уступает Михаилу Окуню (20%) и Петру Филиппову (13,4%).