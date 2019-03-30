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    Де Лигт: «Мое будущее решает Райола»

    Капитан «Аякса» Матейс де Лигт заявил, что его трудоустройством в другой клуб занимается агент Мино Райола, поэтому он пока не знает, где продолжит карьеру.

    «Все возможно, есть интерес со сторона разных клубов. На данный момент я игрок «Аякса». Мое будущее решает Мино Райола», – цитирует 19-летнего футболиста Tuttosport.

    На голландца претендуют «Барселона», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сам де Лигт говорил, что хотел бы перебраться в каталонский клуб.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +330

      splint1989 1 минуту назад

      Значит его не будет в Барсе, к сожалению(((

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