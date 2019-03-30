Де Лигт: «Мое будущее решает Райола»

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт заявил, что его трудоустройством в другой клуб занимается агент Мино Райола, поэтому он пока не знает, где продолжит карьеру.

«Все возможно, есть интерес со сторона разных клубов. На данный момент я игрок «Аякса». Мое будущее решает Мино Райола», – цитирует 19-летнего футболиста Tuttosport.

На голландца претендуют «Барселона», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сам де Лигт говорил, что хотел бы перебраться в каталонский клуб.