Семак: «Я верю во всех игроков «Зенита». Каждый из них может помочь нам на определенных этапах»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов готов принять участие в домашнем матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Все, кроме Кузяева, готовы. Еще восстанавливаются Ерохин и Маркизио. Насчет Барриоса и Нобоа: конечно, длительные перелеты – это стресс для организма. Поэтому завтра оценим, кто из них готов и сколько сыграть.

У «Оренбурга» было меньше человек в сборной? Конечно, это преимущество. Сборная – это выплески эмоциональные и физические, хотя в этот раз у нас есть больше времени для подготовки. Его достаточно. Но любой тренер ждет матчей после перерывов сборных с опаской.

Что касается Жиркова, мы должны сделать максимум возможного, чтобы беречь его. Летом не смогли заявить его, потому что это было не нужно. А в зимнюю паузу было всего три вакансии. Не могли заявить Юру, потому что он на тот момент не сыграл ни одной игры, был риск рецидива. Сделали правильно, что заявили тех игроков, которые помогли нашей команде.

«Оренбург» – очень организованная команда, мне нравится, как она контратакует, использует стандартные положения. Это крепкий орешек, крепкий середняк нашего чемпионата. Чтобы выиграть, надо играть хорошо, мало ошибаться, создавать моменты и их реализовывать. Понимание у нас есть, как мы должны играть.

Я верю во всех наших игроков и каждый из них может помочь нам на определенных этапах. То, что Набиуллин не играл и не был в заявке – это из-за того, что Юра Жирков лучше играл и был здоров. Анализируя все вопросы, мы можем включать или не включать всех игроков. Как правило, это касается защитников», – приводит слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Встреча «Зенит» – «Оренбург» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Петербургская команда лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко. Оренбуржцы занимают 10-е место, имея в активе на 15 баллов меньше.

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