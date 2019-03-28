Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и Пьянича

28-го марта спортивный директор «Реала» Хосе Анхель и агент Фали Рамадани встретились на базе мадридского клуба, сообщает Marca.

Информация о характере и итоге встречи отсутствует. Рамадани представляет интересы нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича и полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

По информации MD, главными претендентами на 21-летнего Йовича являются «Барселона» и «Бавария». Считается, что сумма сделки составит от 60 миллионов евро.

Интерес к 28-летнему Пьяничу исходит от главного тренера сливочных Зинедина Зидана, который 11-го марта вернулся в клуб после девяти месяцев перерыва. Известно об отказе «Ювентуса» обменять боснийца на полузащитника Тони Крооса.