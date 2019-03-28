Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и Пьянича

28-го марта спортивный директор «Реала» Хосе Анхель и агент Фали Рамадани встретились на базе мадридского клуба, сообщает Marca.
Информация о характере и итоге встречи отсутствует. Рамадани представляет интересы нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича и полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
По информации MD, главными претендентами на 21-летнего Йовича являются «Барселона» и «Бавария». Считается, что сумма сделки составит от 60 миллионов евро.
Интерес к 28-летнему Пьяничу исходит от главного тренера сливочных Зинедина Зидана, который 11-го марта вернулся в клуб после девяти месяцев перерыва. Известно об отказе «Ювентуса» обменять боснийца на полузащитника Тони Крооса.
- У Йовича 22 гола и 7 ассистов в 36 играх текущего сезона.
- 15 голов после 26 туров – второй показатель Бундеслиги на данный момент.
- Пьянич в 34 матчах сезона забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает их в 55 и 70 миллионов евро соответственно.