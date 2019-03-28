Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и Пьянича

    28-го марта спортивный директор «Реала» Хосе Анхель и агент Фали Рамадани встретились на базе мадридского клуба, сообщает Marca.

    Информация о характере и итоге встречи отсутствует. Рамадани представляет интересы нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича и полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

    По информации MD, главными претендентами на 21-летнего Йовича являются «Барселона» и «Бавария». Считается, что сумма сделки составит от 60 миллионов евро.

    Интерес к 28-летнему Пьяничу исходит от главного тренера сливочных Зинедина Зидана, который 11-го марта вернулся в клуб после девяти месяцев перерыва. Известно об отказе «Ювентуса» обменять боснийца на полузащитника Тони Крооса.

    • У Йовича 22 гола и 7 ассистов в 36 играх текущего сезона.
    • 15 голов после 26 туров – второй показатель Бундеслиги на данный момент.
    • Пьянич в 34 матчах сезона забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает их в 55 и 70 миллионов евро соответственно.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru