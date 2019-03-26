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    Tuttosport: Зидан просит Переса купить Пьянича

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в полузащитнике «Ювентуса» Миралеме Пьяниче, сообщает Tuttosport.

    По информации источника, французский специалист попросил президента мадридского клуба Флорентино Переса купить 28-летнего боснийца во время летнего трансферного окна.

    За хавбека придется заплатить около 100 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Пьянич сыграл 34 матча в составе «Ювентуса», забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Tuttosport

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    26.03.2019 23:55
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