Tuttosport: Зидан просит Переса купить Пьянича

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в полузащитнике «Ювентуса» Миралеме Пьяниче, сообщает Tuttosport.
По информации источника, французский специалист попросил президента мадридского клуба Флорентино Переса купить 28-летнего боснийца во время летнего трансферного окна.
За хавбека придется заплатить около 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне Пьянич сыграл 34 матча в составе «Ювентуса», забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до июня 2023 года.