Tuttosport: Зидан просит Переса купить Пьянича

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в полузащитнике «Ювентуса» Миралеме Пьяниче, сообщает Tuttosport.

По информации источника, французский специалист попросил президента мадридского клуба Флорентино Переса купить 28-летнего боснийца во время летнего трансферного окна.

За хавбека придется заплатить около 100 миллионов евро.