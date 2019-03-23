«Бавария» и «Барселона» поспорят за Йовича, «Айнтрахт» требует 60 миллионов

Не знаю стоит ли Йович такую сумму сколько за него хочет Франкфурт , да и вообще при нынешнем "рынке" очень сложно сказать сколько стоит какой бы то ни было футболист. Но а в чисто в футбольном плане мне Лука очень напоминает молодого Левандовски , вроде бы ничего особенного не умеет , но у него очень хорошее чувство гола , да и пока Йович не так хорошо способен играть на команду ,как Роберт в свое время. Так что думаю если его продадут минимум за 60 миллионов Франкфурт точно останется в выигрыше , а вот тот кто его купит не уверен , по моему в этой ситуации правильным для всех было бы чтобы Йович как минимум еще годик остался в Айнтрахте тем более они могут попасть в ЛЧ .
Форвард «Айнтрахта» Лука Йович, скорее всего, сменит команду летом, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, борьбу за 21-летнего серба ведут «Бавария» и «Барселона». Сам футболист отдает предпочтение каталонцам, но мюнхенский клуб в отличие от конкурента готов сделать предложение о трансфере в ближайшее время.
«Айнтрахт» хочет выручить от продажи своего лидера не менее 60 миллионов евро. Это стартовая цена, которая может вырасти до 70 миллионов.
- В текущем сезоне Йович забил 22 гола и сделал семь результативных передач в 36 матчах.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 55 миллионов евро.