«Бавария» и «Барселона» поспорят за Йовича, «Айнтрахт» требует 60 миллионов

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович, скорее всего, сменит команду летом, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, борьбу за 21-летнего серба ведут «Бавария» и «Барселона». Сам футболист отдает предпочтение каталонцам, но мюнхенский клуб в отличие от конкурента готов сделать предложение о трансфере в ближайшее время.

«Айнтрахт» хочет выручить от продажи своего лидера не менее 60 миллионов евро. Это стартовая цена, которая может вырасти до 70 миллионов.