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    Стали известны участники Международного кубка чемпионов-2019. «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Милан» – в списке

    Летом состоится очередной розыгрыш Международного кубка чемпионов. Это предсезонный турнир для клубов; стали известны его участники.

    Список выглядит так: «Милан» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бавария» (Германия), «Арсенал» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Интер» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Гвадалахара» (Мексика), «Реал» (Испания).

    • Игры состоятся в Европе, Азии, США.
    • Полное расписание турнира станет известно 27 марта.
    • Действующий победитель – «Тоттенхэм».

    Источник: Твиттер Международного кубка чемпионов

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7329

      Татарин за ЦСКА 23 минуты назад

      Ну а почему выделили именно Реал,МЮ и Милан???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1441

      vitvik 35 минут назад

      Один клуб не из Европы. Бразильские, аргентинские клубы в список не попали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      Реал уе не тот. > vitvik 23 минуты назад

      Да вообще какой-то непонятный турнир.
      Кто?За какие заслуги,и почему.
      Товорищеские игры типа предсезонка.

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