Стали известны участники Международного кубка чемпионов-2019. «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Милан» – в списке

Ну а почему выделили именно Реал,МЮ и Милан???
Летом состоится очередной розыгрыш Международного кубка чемпионов. Это предсезонный турнир для клубов; стали известны его участники.
Список выглядит так: «Милан» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бавария» (Германия), «Арсенал» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Интер» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Гвадалахара» (Мексика), «Реал» (Испания).
- Игры состоятся в Европе, Азии, США.
- Полное расписание турнира станет известно 27 марта.
- Действующий победитель – «Тоттенхэм».