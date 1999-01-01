«Ювентус» может купить у «Айнтрахта» нападающего Аллера за 40 миллионов

«Ювентус» следит за выступлениями нападающего «Айнтрахта» Себастьена Аллера, сообщает Football Italia.
Согласно источнику, туринцы начали переговоры по трансферу 24-летнего француза. Сделка может состояться летом. Ее сумма оценивается в 40 миллионов евро.
«Бомбардир» со ссылкой на As писал об интересе «Барселоны» к форварду франкфуртцев Луке Йовичу. На продаже серба клуб может заработать 60 миллионов.
Напомним, гол Йовича в ворота «Интера» (1:0) вывел немецкий клуб в четвертьфинал Лиги Европы. На этой стадии команда встретится с «Бенфикой».
- Аллер перешел в «Айнтрахт» в июле 2017 года из «Утрехта» за 7 миллионов.
- В текущем сезоне забил 19 голов и отдал 12 ассистов в 39 матчах всех турниров.
- Стоимость по Transfermarkt – 40 миллионов.