«Ювентус» может купить у «Айнтрахта» нападающего Аллера за 40 миллионов

«Ювентус» следит за выступлениями нападающего «Айнтрахта» Себастьена Аллера, сообщает Football Italia.

Согласно источнику, туринцы начали переговоры по трансферу 24-летнего француза. Сделка может состояться летом. Ее сумма оценивается в 40 миллионов евро.

«Бомбардир» со ссылкой на As писал об интересе «Барселоны» к форварду франкфуртцев Луке Йовичу. На продаже серба клуб может заработать 60 миллионов.

Напомним, гол Йовича в ворота «Интера» (1:0) вывел немецкий клуб в четвертьфинал Лиги Европы. На этой стадии команда встретится с «Бенфикой».