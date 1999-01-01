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    «Ювентус» может купить у «Айнтрахта» нападающего Аллера за 40 миллионов

    «Ювентус» следит за выступлениями нападающего «Айнтрахта» Себастьена Аллера, сообщает Football Italia.

    Согласно источнику, туринцы начали переговоры по трансферу 24-летнего француза. Сделка может состояться летом. Ее сумма оценивается в 40 миллионов евро.

    «Бомбардир» со ссылкой на As писал об интересе «Барселоны» к форварду франкфуртцев Луке Йовичу. На продаже серба клуб может заработать 60 миллионов.

    Напомним, гол Йовича в ворота «Интера» (1:0) вывел немецкий клуб в четвертьфинал Лиги Европы. На этой стадии команда встретится с «Бенфикой».

    • Аллер перешел в «Айнтрахт» в июле 2017 года из «Утрехта» за 7 миллионов.
    • В текущем сезоне забил 19 голов и отдал 12 ассистов в 39 матчах всех турниров.
    • Стоимость по Transfermarkt – 40 миллионов.

    Источник: Football Italia

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