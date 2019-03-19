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    «Барселона» предложит 60 миллионов за Йовича

    Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович может перейти в «Барселону», сообщает As.

    По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать 21-летнего серба летом. Руководство сине-гранатовых видит в нем замену 32-летнему Луису Суаресу.

    Сумма возможной сделки оценивается в 60 миллионов евро.

    • 15 марта Йович забил «Интеру» и вывел свой клуб в 1/4 финала Лиги Европы.
    • На матче его просмотрел технический секретарь каталонцев Эрик Абидаль.
    • На стадии четвертьфинала франкфуртцы сыграют с «Бенфикой».
    • У Йовича 22 гола и 7 ассистов в 36 играх всех турниров.
    • Цена по Transfermarkt – 55 миллиона.

    Источник: As

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +460

      SarJr 1 час назад

      главное чтоб не получилось как с прошлой "заменой суаресу" алькасером

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60483

      zigbert 1 час назад

      Со временем Суаресу потребуется замена. Может это тот самый игрок ,который его и заменит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62678

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Если купят и приживётся в Барсе, то на долго.

      2
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