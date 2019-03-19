«Барселона» предложит 60 миллионов за Йовича

главное чтоб не получилось как с прошлой "заменой суаресу" алькасером
Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович может перейти в «Барселону», сообщает As.
По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать 21-летнего серба летом. Руководство сине-гранатовых видит в нем замену 32-летнему Луису Суаресу.
Сумма возможной сделки оценивается в 60 миллионов евро.
- 15 марта Йович забил «Интеру» и вывел свой клуб в 1/4 финала Лиги Европы.
- На матче его просмотрел технический секретарь каталонцев Эрик Абидаль.
- На стадии четвертьфинала франкфуртцы сыграют с «Бенфикой».
- У Йовича 22 гола и 7 ассистов в 36 играх всех турниров.
- Цена по Transfermarkt – 55 миллиона.