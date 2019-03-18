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    РФС может наказать Радимова за комментарий «Жаль, в голову не попал» о стычке Жиркова и Глушенкова

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о ситуации между Юрием Жирковым и Максимом Глушенковым.

    «Жаль, в голову не попал – может, научило бы чему-нибудь молодeжь», – прокомментировал он в твиттере эпизод матча «Спартак»«Зенит» (1:1, 20-й тур РПЛ).

    О реакции Радимова высказался Семен Андреев, глава комитета РФС по этике.

    «Обязательно будет рассматривать эти слова Радимова, если поступит соответствующее обращение.

    Он же работает действующим тренером. Такие выражения недопустимы, тренер должен быть сдержан. Он должен понимать, что его слова в социальной сети могут увидеть многие. Такое поведение неприемлемо.

    Кто должен обратиться для рассмотрения дела? Президент РФС, бюро Исполкома РФС. Возможно обращение от самой лиги, если «Спартак» обратится в РФПЛ с соответствующим заявлением.

    Что может грозить Радимову? Не могу сразу сказать. Скорее всего, замечание и предупреждение», — цитирует Андреева Sport24.

    Источник: Sport24

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    18.03.2019 19:55
    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +320

      SaveAS 53 минуты назад

      Походу ему самому мяч часто прилетал в табло, отбил последние извилины, с головкой не дружит, раз такую херню пишет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Speedmeister 2 часа назад

      дебил конченный. Поэтому и отношение к команде из Питера соответвующие у всей страны - постоянно какое-нибудь говно всплывает и это всё на фоне траты большого бабла.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +949

      БуРЖуЙ 6 часов назад

      Бичевка он и есть бичевка! Остатки ума пробухал этот затупок, хотя и в бытность игрока умом не отличался.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +644

      Aston 10 часов назад

      Так,он и так вылетает)везде обгадился)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Harry47 11 часов назад

      Тор тоже в том году в голову не попал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Aviator 11 часов назад

      "Певица Буланова отсудила у Радимова алименты. Тренера обязали отдавать четверть месячного дохода"
      Жаль, в голову не попала. А нет - попала!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +622

      Max Bobr 12 часов назад

      Опять Буланов раздухарился! Что делать, слабоумие не излечимо...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29620

      Полная Канистра 12 часов назад

      он не тренер а козёл на лугу

      5
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    • ...
      Рейтинг: +840

      zabvo9406 12 часов назад

      03 наберите, Владу надо выти !"!!!!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +601

      life85 12 часов назад

      Ему нужно либо прекращать бухать,либо завязывать с соц . сетями !!!

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