РФС может наказать Радимова за комментарий «Жаль, в голову не попал» о стычке Жиркова и Глушенкова

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о ситуации между Юрием Жирковым и Максимом Глушенковым.

«Жаль, в голову не попал – может, научило бы чему-нибудь молодeжь», – прокомментировал он в твиттере эпизод матча «Спартак» – «Зенит» (1:1, 20-й тур РПЛ).

О реакции Радимова высказался Семен Андреев, глава комитета РФС по этике.

«Обязательно будет рассматривать эти слова Радимова, если поступит соответствующее обращение.

Он же работает действующим тренером. Такие выражения недопустимы, тренер должен быть сдержан. Он должен понимать, что его слова в социальной сети могут увидеть многие. Такое поведение неприемлемо.

Кто должен обратиться для рассмотрения дела? Президент РФС, бюро Исполкома РФС. Возможно обращение от самой лиги, если «Спартак» обратится в РФПЛ с соответствующим заявлением.

Что может грозить Радимову? Не могу сразу сказать. Скорее всего, замечание и предупреждение», — цитирует Андреева Sport24.