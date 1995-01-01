Глава комитета по этике РФС: «Рассмотрим слова Погребняка, если поступит соответствующее обращение»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил о готовности рассмотреть вопрос о возможной дисквалификации нападающего «Урала» Павла Погребняка за его слова о темнокожих футболистах в сборной России.

«Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать. Лучше обращаться к ним, будут ли они подавать.

Я еще не прочитал его слова, только вернулся из командировки. В принципе это совершенно недопустимое обращение. Почему темнокожий не может играть за национальную команду России? Он является гражданином страны и имеет такие же права, как любой гражданин РФ, в том числе играть за сборную страны», – сказал Андреев.