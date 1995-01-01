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    Глава комитета по этике РФС: «Рассмотрим слова Погребняка, если поступит соответствующее обращение»

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил о готовности рассмотреть вопрос о возможной дисквалификации нападающего «Урала» Павла Погребняка за его слова о темнокожих футболистах в сборной России.

    «Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать. Лучше обращаться к ним, будут ли они подавать.

    Я еще не прочитал его слова, только вернулся из командировки. В принципе это совершенно недопустимое обращение. Почему темнокожий не может играть за национальную команду России? Он является гражданином страны и имеет такие же права, как любой гражданин РФ, в том числе играть за сборную страны», – сказал Андреев.

    • Ранее Погребняк заявил, что ему смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.
    • Экс-форвард национальной команды имел в виду Ари из «Краснодара», который получил российский паспорт в 2018 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2512

      Агасфер 7 часов назад

      Пашкино достоинство это оскорбляет.А меня оскорбляет их игра и доходы.Но ничего изменить нельзя.Поэтому одним только остаётся гордиться,как своим цветом кожи и паспортом "по рождению", а мне утешаться тем,что всё равно мы все умрём.

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