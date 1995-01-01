«Спартак» сыграет с ЦСКА 6 апреля, «Локомотив» с «Зенитом» – 7-го. Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая

Жаркая концовочка ожидается!
Хоть наш чемпионат по красоте футбольной полное овно, за исключением матчей лидеров, но зато у нас нет такой фигни как в Германии, Франции, где за пол года уже понятно, кто будет чемпионов, а кто будет в Лиге Чемпионов.
РПЛ представила календарь оставшихся матчи сезона. Время начала игр – московское.
21-й тур
29 марта
«Крылья Советов» – «Арсенал» (18:30)
30 марта
«Енисей» – «Рубин» (11:30)
«Динамо» – «Локомотив» (14:00)
«Ахмат» – «Спартак» (16:30)
«Ростов» – «Урал» (19:00)
31 марта
«Зенит» – «Оренбург» (14:00)
ЦСКА – «Уфа» (16:30)
«Краснодар» – «Анжи» (19:00)
16-й тур (перенесенный матч)
3 апреля
«Оренбург» – «Крылья Советов» (17.00)
22-й тур
6 апреля
«Анжи» – «Динамо» (14:00)
«Краснодар» – «Крылья Советов» (16:30)
«Спартак» – ЦСКА (19:00)
7 апреля
«Уфа» – «Ростов» (11:30)
«Урал» – «Енисей» (14:00)
«Рубин» – «Арсенал» (16:30)
«Локомотив» – «Зенит» (19:00)
8 апреля
«Оренбург» – «Ахмат» (17.00)
23-й тур
12 апреля
«Крылья Советов» – «Рубин» (18:30)
13 апреля
«Енисей» – «Уфа» (11:30)
«Арсенал» – «Урал» (14:00)
ЦСКА – «Оренбург» (16:30)
«Ахмат» – «Локомотив» (19:00)
14 апреля
«Динамо» – «Краснодар» (14:00)
«Зенит» – «Анжи» (16:30)
«Ростов» – «Спартак» (19:00)
24-й тур
19 апреля
«Анжи» – «Ахмат» (19:30)
20 апреля
«Уфа» – «Арсенал» (11:30)
«Оренбург» – «Ростов» (14:00)
«Динамо» – «Крылья Советов» (16:30)
«Локомотив» – ЦСКА (19:00)
«Краснодар» – «Зенит» (21:00)
21 апреля
«Урал» – «Рубин» (16:30)
«Спартак» – «Енисей» (19:00)
25-й тур
24 апреля
«Ростов» – «Локомотив» (19:00)
«Рубин» – «Уфа» (19:30)
«Ахмат» – «Краснодар» (19:00)
ЦСКА – «Анжи» (19:30)
«Зенит» – «Динамо» (21:00)
25 апреля
«Енисей» – «Оренбург» (16:00)
«Крылья Советов» – «Урал» (18:30)
«Арсенал» – «Спартак» (20:30)
26-й тур
27 апреля
«Анжи» – «Ростов» (16:30)
«Динамо» – «Ахмат» (19.00)
28 апреля
«Уфа» – «Урал» (11:30)
«Спартак» – «Рубин» (14:00)
«Зенит» – «Крылья Советов» (16:30)
«Краснодар» – ЦСКА (19:00)
«Локомотив» – «Енисей» (21:00)
29 апреля
«Оренбург» – «Арсенал» (17:00)
27-й тур
3 мая
«Енисей» – «Анжи» (14:00)
«Рубин» – «Оренбург» (16:30)
4 мая
«Урал» – «Спартак» (14:00)
«Ахмат» – «Зенит» (16:30)
«Арсенал» – «Локомотив» (19:00)
5 мая
«Крылья Советов» – «Уфа» (14:00)
ЦСКА – «Динамо» (16:30)
«Ростов» – «Краснодар» (19:00)
28-й тур
10 мая
«Оренбург» – «Урал» (11:30)
«Динамо» – «Ростов» (14:00)
«Анжи» – «Арсенал» (16:30)
«Локомотив» – «Рубин» (19:00)
11 мая
«Енисей» – «Краснодар» (14:00)
«Ахмат» – «Крылья Советов» (16:30)
12 мая
«Спартак» – «Уфа» (16:30)
«Зенит» – ЦСКА (19:00)
29-й тур
18 мая
«Уфа» – «Оренбург» (14:00)
ЦСКА – «Ахмат» (16:30)
«Крылья Советов» – «Спартак» (19:00)
19 мая
«Урал» – «Локомотив» (11:30)
«Енисей» – «Динамо» (14:00)
«Арсенал» – «Краснодар» (16:30)
«Ростов» – «Зенит» (19:00)
20 мая
«Рубин» – «Анжи» (19:00)
30-й тур
26 мая
ЦСКА – «Крылья Советов» (14:00)
«Ахмат» – «Ростов» (14:00)
«Зенит» – «Енисей» (14:00)
«Динамо» – «Арсенал» (14:00)
«Краснодар» – «Рубин» (14:00)
«Анжи» – «Урал» (14:00)
«Локомотив» – «Уфа» (14:00)
«Оренбург» – «Спартак» (14:00)
- Полуфиналы Кубка России пройдут 3-4 апреля и 15-16 мая. Финал состоится 22 мая.
- Стыковые матчи за право остаться в РПЛ намечены на 30 мая и 2 июня.