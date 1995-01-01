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    «Спартак» сыграет с ЦСКА 6 апреля, «Локомотив» с «Зенитом» – 7-го. Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая

    РПЛ представила календарь оставшихся матчи сезона. Время начала игр – московское.

    21-й тур

    29 марта

    «Крылья Советов» – «Арсенал» (18:30)

    30 марта

    «Енисей» – «Рубин» (11:30)

    «Динамо» – «Локомотив» (14:00)

    «Ахмат» – «Спартак» (16:30)

    «Ростов» – «Урал» (19:00)

    31 марта

    «Зенит» – «Оренбург» (14:00)

    ЦСКА – «Уфа» (16:30)

    «Краснодар» – «Анжи» (19:00)

    16-й тур (перенесенный матч)

    3 апреля

    «Оренбург» – «Крылья Советов» (17.00)

    22-й тур

    6 апреля

    «Анжи» – «Динамо» (14:00)

    «Краснодар» – «Крылья Советов» (16:30)

    «Спартак» – ЦСКА (19:00)

    7 апреля

    «Уфа» – «Ростов» (11:30)

    «Урал» – «Енисей» (14:00)

    «Рубин» – «Арсенал» (16:30)

    «Локомотив» – «Зенит» (19:00)

    8 апреля

    «Оренбург» – «Ахмат» (17.00)

    23-й тур

    12 апреля

    «Крылья Советов» – «Рубин» (18:30)

    13 апреля

    «Енисей» – «Уфа» (11:30)

    «Арсенал» – «Урал» (14:00)

    ЦСКА – «Оренбург» (16:30)

    «Ахмат» – «Локомотив» (19:00)

    14 апреля

    «Динамо» – «Краснодар» (14:00)

    «Зенит» – «Анжи» (16:30)

    «Ростов» – «Спартак» (19:00)

    24-й тур

    19 апреля

    «Анжи» – «Ахмат» (19:30)

    20 апреля

    «Уфа» – «Арсенал» (11:30)

    «Оренбург» – «Ростов» (14:00)

    «Динамо» – «Крылья Советов» (16:30)

    «Локомотив» – ЦСКА (19:00)

    «Краснодар» – «Зенит» (21:00)

    21 апреля

    «Урал» – «Рубин» (16:30)

    «Спартак» – «Енисей» (19:00)

    25-й тур

    24 апреля

    «Ростов» – «Локомотив» (19:00)

    «Рубин» – «Уфа» (19:30)

    «Ахмат» – «Краснодар» (19:00)

    ЦСКА – «Анжи» (19:30)

    «Зенит» – «Динамо» (21:00)

    25 апреля

    «Енисей» – «Оренбург» (16:00)

    «Крылья Советов» – «Урал» (18:30)

    «Арсенал» – «Спартак» (20:30)

    26-й тур

    27 апреля

    «Анжи» – «Ростов» (16:30)

    «Динамо» – «Ахмат» (19.00)

    28 апреля

    «Уфа» – «Урал» (11:30)

    «Спартак» – «Рубин» (14:00)

    «Зенит» – «Крылья Советов» (16:30)

    «Краснодар» – ЦСКА (19:00)

    «Локомотив» – «Енисей» (21:00)

    29 апреля

    «Оренбург» – «Арсенал» (17:00)

    27-й тур

    3 мая

    «Енисей» – «Анжи» (14:00)

    «Рубин» – «Оренбург» (16:30)

    4 мая

    «Урал» – «Спартак» (14:00)

    «Ахмат» – «Зенит» (16:30)

    «Арсенал» – «Локомотив» (19:00)

    5 мая

    «Крылья Советов» – «Уфа» (14:00)

    ЦСКА – «Динамо» (16:30)

    «Ростов» – «Краснодар» (19:00)

    28-й тур

    10 мая

    «Оренбург» – «Урал» (11:30)

    «Динамо» – «Ростов» (14:00)

    «Анжи» – «Арсенал» (16:30)

    «Локомотив» – «Рубин» (19:00)

    11 мая

    «Енисей» – «Краснодар» (14:00)

    «Ахмат» – «Крылья Советов» (16:30)

    12 мая

    «Спартак» – «Уфа» (16:30)

    «Зенит» – ЦСКА (19:00)

    29-й тур

    18 мая

    «Уфа» – «Оренбург» (14:00)

    ЦСКА – «Ахмат» (16:30)

    «Крылья Советов» – «Спартак» (19:00)

    19 мая

    «Урал» – «Локомотив» (11:30)

    «Енисей» – «Динамо» (14:00)

    «Арсенал» – «Краснодар» (16:30)

    «Ростов» – «Зенит» (19:00)

    20 мая

    «Рубин» – «Анжи» (19:00)

    30-й тур

    26 мая

    ЦСКА – «Крылья Советов» (14:00)

    «Ахмат» – «Ростов» (14:00)

    «Зенит» – «Енисей» (14:00)

    «Динамо» – «Арсенал» (14:00)

    «Краснодар» – «Рубин» (14:00)

    «Анжи» – «Урал» (14:00)

    «Локомотив» – «Уфа» (14:00)

    «Оренбург» – «Спартак» (14:00)

    • Полуфиналы Кубка России пройдут 3-4 апреля и 15-16 мая. Финал состоится 22 мая.
    • Стыковые матчи за право остаться в РПЛ намечены на 30 мая и 2 июня.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4492

      KLIM777 8 минут назад

      Жаркая концовочка ожидается!

      Хоть наш чемпионат по красоте футбольной полное овно, за исключением матчей лидеров, но зато у нас нет такой фигни как в Германии, Франции, где за пол года уже понятно, кто будет чемпионов, а кто будет в Лиге Чемпионов.

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      Рейтинг: +1260

      giluxa1963 15 минут назад

      ЦСКА еще со всеми конкурентами играть

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