Аллегри: «Невозможно всегда выигрывать. У нас 24 победы в 28 матчах – не стоит драматизировать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог поражению от «Дженоа» (0:2, 28-й тур) – первому в текущем розыгрыше Серии А.

«Я ожидал увидеть другой «Ювентус». Мы сыграли плохо и совершили несколько ошибок, после чего откуда ни возьмись пришел гол соперника.

Как и в случае с поражением в Кубке Италии от «Аталанты», мы выбрали правильный матч для поражения, потому что впереди матчи сборных. Мы успеем отдохнуть и переключиться.

Усилия, которые мы приложили в матче с «Атлетико» (3:0 в 1/8 финала ЛЧ – прим. «Бомбаридра») во вторник, неизбежно повлияли на нас.

Невозможно выигрывать каждый матч, и я говорю об этом с самого начала. Поэтому не стоит драматизировать. Мы сыграли 28 матчей, из которых выиграли 24 и три свели к ничьей. Не так уж и плохо», – сказал итальянец.