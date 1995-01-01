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    Аллегри: «Невозможно всегда выигрывать. У нас 24 победы в 28 матчах – не стоит драматизировать»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог поражению от «Дженоа» (0:2, 28-й тур) – первому в текущем розыгрыше Серии А.

    «Я ожидал увидеть другой «Ювентус». Мы сыграли плохо и совершили несколько ошибок, после чего откуда ни возьмись пришел гол соперника.

    Как и в случае с поражением в Кубке Италии от «Аталанты», мы выбрали правильный матч для поражения, потому что впереди матчи сборных. Мы успеем отдохнуть и переключиться.

    Усилия, которые мы приложили в матче с «Атлетико» (3:0 в 1/8 финала ЛЧ – прим. «Бомбаридра») во вторник, неизбежно повлияли на нас.

    Невозможно выигрывать каждый матч, и я говорю об этом с самого начала. Поэтому не стоит драматизировать. Мы сыграли 28 матчей, из которых выиграли 24 и три свели к ничьей. Не так уж и плохо», – сказал итальянец.

    • «Бьяконери» по-прежнему первые в чемпионской гонке. Отрыв от «Наполи» составляет 12 очков.
    • Туринцы играли без Криштиану Роналду, который не вошел в заявку.
    • 34-летний нападающий оформил хет-трик в матче с «Атлетико».
    • Итальянский клуб впервые в истории прошел дальше в еврокубках после поражения 0:2.
    • Соперник по 1/4 финала Лиги чемпионов – «Аякс».

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5700

      Cules2013 3 часа назад

      Аминь, брат)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4596

      Skull_Boy 4 часа назад

      Да вы заочно уже чемпионы, Наполи вас в жизни не догонит с их убогой игрой

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