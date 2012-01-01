Серия А. «Ювентус» проиграл впервые в сезоне; в заявке на «Дженоа» не было Роналду

«Дженоа» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Голы на счету полузащитников Стефано Стураро и Горана Пандева. В заявке «бьянконери» на матч не было Криштиану Роналду.

Команда Массимилиано Аллегри потерпела первое поражение в сезоне. С 75 очками туринцы сохранили лидерство в чемпионской гонке с отрывом в 12 очков от «Наполи». «Дженоа» набрал 33 очка и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 28 тур

Дженоа – Ювентус – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Стураро, 72; 2:0 – Пандев, 81.

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