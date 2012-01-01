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    Серия А. «Ювентус» проиграл впервые в сезоне; в заявке на «Дженоа» не было Роналду

    «Дженоа» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата Италии.

    Голы на счету полузащитников Стефано Стураро и Горана Пандева. В заявке «бьянконери» на матч не было Криштиану Роналду.

    Команда Массимилиано Аллегри потерпела первое поражение в сезоне. С 75 очками туринцы сохранили лидерство в чемпионской гонке с отрывом в 12 очков от «Наполи». «Дженоа» набрал 33 очка и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице.

    Италия. Серия А. 28 тур

    Дженоа – Ювентус – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Стураро, 72; 2:0 – Пандев, 81.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +585

      Dizayner 1 час назад

      ребят, у вас с математикой походу совсем худо, 75-60 при всем уважении ну никак 12 не получается

      0
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      Рейтинг: +565

      ВЛАДИВОСТОК 2 часа назад

      Да матч был мёртвый и какой то пофигиский для Ювентуса............ничего страшного , расслабились . Они чемпионы........ИМ МОЖНО КАК ТО ПОФИГИЗМОМ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ ВСЕГДА ЖЕ БЫТЬ В ТОНУСЕ

      0
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      Рейтинг: +657

      САНЁК17 4 часа назад

      К поражение пора привыкать,а то совсем страх забудут,и над ошибкой надо работать

      1
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Когда-то это должно было произойти...

      1
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      Рейтинг: +1306

      Ubuntu 6 часов назад

      Юве выдохся после Атлетико?

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