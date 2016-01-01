Советник Путина: «Высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом»

Интересно, что он там президенту советует. По его словам сразу видно, что сбег из психушки.
Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов прокомментировал интервью Павла Погребняка о натурализированных футболистах сборной России.
Нападающий «Урала» сказал, что ему смешно видеть темнокожего Ари в составе национальной команды.
«Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство РФ.
Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом», – сказал Федотов.
- «Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране», – позже сказал 35-летний футболист.
- Президент клуба Георгий Иванов сообщил, что не видит в ситуации проблемы, потому что игрок не употреблял слов «черный» или «негр».
- Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов предложил комитету по этике рассмотреть дело.