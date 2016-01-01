Советник Путина: «Высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом»

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов прокомментировал интервью Павла Погребняка о натурализированных футболистах сборной России.

Нападающий «Урала» сказал, что ему смешно видеть темнокожего Ари в составе национальной команды.

«Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство РФ.

Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом», – сказал Федотов.