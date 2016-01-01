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    Советник Путина: «Высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом»

    Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов прокомментировал интервью Павла Погребняка о натурализированных футболистах сборной России.

    Нападающий «Урала» сказал, что ему смешно видеть темнокожего Ари в составе национальной команды.

    «Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство РФ.

    Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом», – сказал Федотов.

    • «Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране», – позже сказал 35-летний футболист.
    • Президент клуба Георгий Иванов сообщил, что не видит в ситуации проблемы, потому что игрок не употреблял слов «черный» или «негр».
    • Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов предложил комитету по этике рассмотреть дело.

    Источник: 360°

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии67
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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 19 минут назад

      Интересно, что он там президенту советует. По его словам сразу видно, что сбег из психушки.

      0
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      Рейтинг: +548

      andrebest4 33 минуты назад

      От вас уже давно попахивает но пока все терпят.

      0
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      Рейтинг: +3114

      Владислав Vlad 1 час назад

      Вот Паше смешно видеть негра в сборной России, а мне плакать хочется, что в такой огромной стране нельзя найти 23 игроков.
      А может быть можно? Ну, если постараться....
      А может быть чинушу нужно не на Павлика наезжать, а на других чинушей, что такое допустили, что иностранец играет за сборную России????

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      Рейтинг: +2502

      Агасфер > Владислав Vlad 49 минут назад

      А может всё-таки на кривоногих "пашей-миллионеров",так и не научившихся играть в футбол? Позор российским футбольным миллионерам,жирующим в небогатой стране на природной ренте и государственных откатах!

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      Рейтинг: +29

      Давид59 > Владислав Vlad 29 минут назад

      Уважаемый Владислав, Вы в сторону уходите. Конечно плохо, что так мало хороших футболистов, родившихся в России. Но Паша-то говорил о цвете кожи футболиста. На лицо явный расизм.

      0
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      Рейтинг: +1474

      baden69 1 час назад

      Команда сверху поступит и ... поедет Погреб в СИЗО к Мамаю и Коко на усиление, а следом еще десяток футболистов за неуплату алиментов, за угрозы женам и т.д. и т.п.
      В итоге можно будет выиграть ЧМ среди СИЗО...

      1
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      Рейтинг: +29594

      Полная Канистра 1 час назад

      мамай выходит - паша заходит а коко ещё курс надо лечения пройти до полного выздоровления

      0
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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 2 часа назад

      Началась травля Паши-деревяши.

      0
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      Рейтинг: +153

      ЗЖМ 3 часа назад

      Комитету просто нех... делать!

      1
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      Рейтинг: +190

      латунный сепаратист 4 часа назад

      растрелять

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      Рейтинг: +625

      Стаz > латунный сепаратист 1 час назад

      Из грантамета)))

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      Рейтинг: +448

      Иванов Иван Иванович 4 часа назад

      Не понимаю почему негра нельзя называть негром если он негр?

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      Рейтинг: +153

      ЗЖМ > Иванов Иван Иванович 3 часа назад

      И я как Брат помню это со школы, негроидная раса...в чем проблемы?

      0
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      Рейтинг: +3154

      Lester84 4 часа назад

      Ну начинается. Щас ракрутят по статье разжигания и поедет Погда на кичу к Кокоше с Мамаем

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