Президент «Урала»: «Что вы набросились на Погребняка? Он же не назвал Ари черным – где криминал?»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о ситуации с Павлом Погребняком, который может получить дисквалификацию за критику натурализированных игроков сборной России.

Нападающий назвал смешным наличие в национальной команде форварда Ари. Футболист бразильского происхождения получил гражданство РФ в июле, а в ноябре дебютировал за сборную.

– Что вообще происходит? Что вы все набросились на Павла? Парень сказал, что думает. Он отвечает за свои слова.

Погребняк же не назвал Ари черным или негром? Он просто сказал – темнокожий. Где криминал-то?

Я вас тоже могу назвать сейчас белокожим. И что? Это оскорбление, что ли? Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию.

– А Марио Фернандес?

– Марио – хороший футболист. Но почему он так и не выучил русский язык? Как так? Если приезжаешь в нашу страну – учи!

– Тем не менее теперь Погребняку может грозить дисквалификация...

– Да какая дисквалификация? Мы будем биться за своего футболиста. Вспомните песню Агутина. Там есть строчка: «парень темнокожий» И что? Его за это судить надо? Ничего криминального Погребняк не сказал!

Кто это вообще все инициирует? Комитет по этике? Так Андрееву это выгодно! Это же при нем бразильцы начали появляться в мини-футболе, вся эта натурализация пошла. Но я категорически против. У меня в клубе [«Синаре»] бразильцев нет.