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    Президент «Урала»: «Что вы набросились на Погребняка? Он же не назвал Ари черным – где криминал?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о ситуации с Павлом Погребняком, который может получить дисквалификацию за критику натурализированных игроков сборной России.

    Нападающий назвал смешным наличие в национальной команде форварда Ари. Футболист бразильского происхождения получил гражданство РФ в июле, а в ноябре дебютировал за сборную.

    – Что вообще происходит? Что вы все набросились на Павла? Парень сказал, что думает. Он отвечает за свои слова.

    Погребняк же не назвал Ари черным или негром? Он просто сказал – темнокожий. Где криминал-то?

    Я вас тоже могу назвать сейчас белокожим. И что? Это оскорбление, что ли? Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию.

    – А Марио Фернандес?

    – Марио – хороший футболист. Но почему он так и не выучил русский язык? Как так? Если приезжаешь в нашу страну – учи!

    – Тем не менее теперь Погребняку может грозить дисквалификация...

    – Да какая дисквалификация? Мы будем биться за своего футболиста. Вспомните песню Агутина. Там есть строчка: «парень темнокожий» И что? Его за это судить надо? Ничего криминального Погребняк не сказал!

    Кто это вообще все инициирует? Комитет по этике? Так Андрееву это выгодно! Это же при нем бразильцы начали появляться в мини-футболе, вся эта натурализация пошла. Но я категорически против. У меня в клубе [«Синаре»] бразильцев нет.

    • «Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране», – позже сообщил 35-летний футболист.

    • Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов сказал, что ситуация с Погребняком не стоит большого внимания.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии28
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      Рейтинг: +225

      Кирпичный 54 минуты назад

      Куда мы катимся, как мне теперь называть негра?

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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 1 час назад

      За Коку тоже бились, а все равно полгода сидит.

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      Рейтинг: +636

      general.lizyukov 3 часа назад

      > Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию.

      Особенно ярко это проявилось в 1/4 финала против хорватов, когда легионер ни разу не бился за новую Родину, так, нечаянно дал шанс. А один уххх какой русак проср.ал этот шанс, кривоногая чернильница.

      Ты лучше скажи, почему у тебя нет своих истинно арийских игроков свердловского разлива, зато подписываете списанного пенсионера, который забить не может. Где ваша ДЮСШ, где воспитанники уральского футбола? Тоже темнокожие мешают?

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      Рейтинг: +27

      Шелкопёр 3 часа назад

      Выгребной не слыхал про глобализацию. Смирись бревно, хоть и белокожее

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      Рейтинг: +73

      Alec7183 3 часа назад

      Да правильно Павел сказал, недостойное занятие для такой страны.

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      Рейтинг: +2112

      Viper for CSKA 6 часов назад

      А если бы и назвал, то что? Человек своё мнение выразил. Свобода слова тоже мне. Называть вещи своими именами теперь, видите ли, нельзя, совсем сдурели. На Западе все с этими неграми и геями чокнулись, теперь и до нас дошло.
      Думаю, если кому-то не нравится, что белых называют белыми, его отправят в психушку. А вот с черными сразу нужно в Гаагу. Маразм.

      5
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      Рейтинг: +528

      Sviro 6 часов назад

      Футболист не сказавший глупость - дискредитирует гордое звание футболиста. А так - всё нормально. Ляпнул и все довольны. Играть надо лучше, а не считать сколько темнокожих в команде. Наши друзья из республик кавказа тоже тёмненькие. Что их, в сборную не брать, если заслужили? Мне вот смешно смотреть на игру гребняка.

      0
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      Рейтинг: +99

      Киркинитидец 7 часов назад

      ну я чукча! и шо...

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      Рейтинг: +3622

      ilichkadr 7 часов назад

      Бледнолицые вступились за краснокожих? Ари на темнокожего явно не тянет, типичный смуглый парень, коих на юге полным полно.

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      Рейтинг: +2529

      александр п > ilichkadr 7 часов назад

      Он типичный мулат,коих в Бразилии полным-полно.

      0
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      Рейтинг: +3622

      ilichkadr > александр п 7 часов назад

      Ясный перец, что мулат, но на Кавказе его вполне могут принять за своего парня. Гильерме вообще не похож на мулата, а Зико вполне сойдет за татарина или любого русского из южных регионов России.

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      Рейтинг: +2529

      александр п > ilichkadr 7 часов назад

      Да нет, таких загорелых у нас и на Кавказе нет.Большинство ,кто на него взглянет скажет,негр.Не думаю ,что большинство у нас знает разницу между неграми и мулатами.

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      Рейтинг: +3622

      ilichkadr > александр п 6 часов назад

      Ну, почему же нет, если в Бразилии 48% населения - белые, 43% - парду (потомки смешанных браков между европейцами, белыми, черными, индейцами). Белые не могут загореть? Возьми любого русского, рожденного и живущего там где много солнца и живущего на Севере. Разница очень существенная.

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      Рейтинг: +5950

      parevg > александр п 6 часов назад

      Тем более мало кто знает разницу между мулатами и метисами

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      Рейтинг: +2529

      александр п > ilichkadr 4 часа назад

      Загорелого белого никто и никогда не путал с мулатами..В Бразилии как мне показалось нет и признаков расизма.Хотя богатые люди там все белые.

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      Рейтинг: +2529

      александр п > parevg 4 часа назад

      Метисы внешне очень похожи на наших кавказцев,вот тут можно спутать.

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      Рейтинг: +2293

      yorgenbarenz 7 часов назад

      На заре перестройки,когда к нам попёрла всякая гадость с запада,в сети появилась карикатура,где художник изобразил козла и быка,вальяжно повесившего переднюю ногу на плечо пастуха: "Слышь,пастушок,не толерантных слов типа козёл и скотина мы больше не потерпим!"

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