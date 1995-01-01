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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Шальке» и поднялся на третье место. «Вольфсбург» выиграл у «Фортуны»

    «РБ Лейпциг» обыграл «Шальке-04» в матче 26-го тура Бундеслиги со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Тимо Вернер на 14-й минуте.

    «РБ Лейпциг» набрал 49 очков и поднялся на третью строчку в таблице, обойдя «Боруссию» М (47 очков). «Шальке» с 23 очками опустился на 15-е место.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    Шальке-04 – РБ Лейпциг – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вернер, 14.

    Штутгарт – Хоффенхайм – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 42; 1:1 – Цубер, 66.

    Аугсбург – Ганновер-96 – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вейдандт, 8; 1:1 – Кордоба, 65; 2:1 – Шмид, 79; 3:1 – Хан, 86.

    Вольфсбург – Фортуна – 5:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Айхан, 30; 1:1 – Мехмеди, 34; 2:1 – Вегхорст, 54; 3:1 – Кнохе, 57; 4:1 – Вегхорст, 59; 4:2 – Раман, 65; 5:2 – Вегхорст, 88.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 1 час назад

      Хотя бы проиграли не крупно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2502

      zatonn 4 часа назад

      Ещё немного, и Шальке скатится в зону стыковых матчей. И какой толк от увольнения Доменико Тедеско?

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